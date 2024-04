EQS-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Erlebnis Akademie AG senkt EBIT-Prognose 2023 aufgrund möglicher Steuernachzahlungen und einer damit verbundenen Steuerrückstellung bei österreichischer Tochter



12.04.2024

Erlebnis Akademie AG senkt EBIT-Prognose 2023 aufgrund möglicher Steuernachzahlungen und einer damit verbundenen Steuerrückstellung bei österreichischer Tochter Bad Kötzting, 12. April 2024 - Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) wird im Konzernjahresabschluss 2023 eine Steuerrückstellung in der Höhe von mehr als 0,3 Mio. Euro vornehmen, die sich auf das Geschäftsjahr 2023 ergebnismindernd auswirkt. Voraussichtlich wird das operative Ergebnis EBIT demnach in einer Bandbreite von -0,4 Mio. Euro bis -0,3 Mio. Euro liegen, nachdem es zuvor mit einer Bandbreite von 0 Mio. Euro bis 0,3 Mio. Euro prognostiziert war. Grund für die unerwartet zu bildende Rückstellung ist eine Rücknahme und Änderung der Umsatzsteuerbescheide 2018 bis 2021 sowie ein so nicht zu erwartender Bescheid für 2022 durch die österreichischen Finanzbehörden. Diese führen zu einer möglicherweise nachträglich zu entrichtenden Umsatzsteuerzahlung der Geschäftsjahre 2018 bis 2023 in Höhe von mehr als 0,3 Mio. Euro auf Ebene der österreichischen Tochtergesellschaft, Erlebnis Akademie GmbH, Gmunden. Die Erlebnis Akademie wird nach Rücksprache mit ihren Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern Beschwerde gegen die die Steuerbescheide eingelegen, beziehungsweise wird dies nach Erhalt der Begründung noch tun. Mit der Bildung der Rückstellung folgt die Erlebnis Akademie in vollem Umfang dem Vorsichtsprinzip, auch wenn die Bescheide nach Grund und Höhe nach Einschätzung des Vorstands höchst strittig sind. Die Erlebnis Akademie GmbH wird für die Dauer des Verfahrens eine Zahlungsaussetzung beantragen und erwartet deshalb zunächst keine Veränderung der Liquiditätslage. Kontakt Erlebnis Akademie AG

Christoph Blaß

Finanzvorstand

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzting

T +49 9941 / 90 84 84-0

info@eak-ag.de

www.eak-ag.de



