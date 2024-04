Straubing (ots) -



Was man Voigt allerdings vorwerfen kann: Er hat es zugelassen, dass Höcke ihn mehrmals seinen Kollegen genannt hat. Dem hätte Voigt entschieden widersprechen müssen. Ein Christdemokrat und ein Faschist sind niemals Kollegen. Sie sind Gegner im Kampf um die Stabilität der Demokratie.Eine andere Botschaft hingegen hat Voigt besser platziert. Höcke machte während des gesamten Duells die CDU für sämtliches Übel im Land seit der Flüchtlingskrise 2015/16 verantwortlich, bot aber Voigt trotzdem am Ende des Duells eine Koalition in Thüringen an. Voigt hingegen erneuerte entschieden seine Absage an jedwede Koalition mit der AfD nach den Landtagswahlen. Damit suggerierte er den Wählern: Eine Stimme für die AfD ist eine verschenkte Stimme, denn der Partei fehlen Koalitionspartner.



