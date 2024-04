Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.04.2024

Kursziel: 48,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Produktinnovation auf der analytica-Messe vorgestellt



Nynomic hat auf der analytica (9. bis 12. April), der Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie, erstmals den in Kooperation mit Kraemer Elektronik entwickelten Labscanner Plus einem breiten Publikum vorgestellt.



Gemeinsame Produktentwicklung schafft enormen Kundennutzen: In dem Gerät werden die Kernkompetenzen beider Unternehmen laut Vorstand optimal miteinander kombiniert. Kraemer Elektronik bringt seine langjährige Erfahrung in der Tablettenanalyse von mechanisch feststellbaren Eigenschaften wie Größe, Dichte und Gewicht ein. Die Lösungen sind bei allen großen Pharma-Herstellern im Einsatz und zertifiziert. Aus dem Nynomic-Konzern werden durch die Tochtergesellschaft Spectral Engines die Sensorikeinheit, die Nynomic Cloud und die AI-Datenmodelle beigesteuert. Diese Lösungsbestandteile sind u.a. im Pharmabereich bereits für die Detektion von Medikamentenfälschungen bei Nynomics Großkunde Novartis im Einsatz. Laut Management waren die Kundenreaktionen auf der analytica äußerst positiv. Das Gerät bestimmt anhand von acht Messpunkten die Wirkstoffeigenschaften in der Tablette innerhalb weniger Sekunden und löst damit aufwändige analytische Verfahren ab. Als erster Use Case ist die schnelle Digitalisierung großer Mengen von Tabletten für die Modellerstellung und -pflege im Bereich der Produktfälschung vorgesehen. Aufgrund seiner Produkteigenschaft als Tabletop-Gerät kann es laut Vorstand aber auch leicht an verschiedenen Stellen im Produktionsprozess bis hin zur finalen Qualitätskontrolle der fertigen Tablette integriert werden. Durch den Wegfall von laborbasierten Prozessen verkürzt der Labscanner Plus die Untersuchungszeit um ein Vielfaches, was für die Kunden einen enormen Nutzen darstellen dürfte. Daher halten wir bereits in diesem Jahr einen Umsatzbeitrag im niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Bereich für nicht ausgeschlossen. Mit der erwähnten Implementierung in den verschiedenen Fertigungsschritten sollte sich das Erlöspotenzial dieses Produkts mittelfristig dynamisch steigern lassen.



Lösung umgehend für zahlreiche weitere Anwendungsfelder einsatzbereit: Im Pharmabereich entwickelt Nynomic neben der Analyse von Feststoffmedikamenten auch für Flüssigstoffmedikamente ein sensorbasiertes Verfahren, welches laut Vorstand in Kundentests ebenfalls überzeugende Resultate liefert. Darüber hinaus existieren weitere Anwendungsfelder, bei denen das Nynomic-Portfolio bestehend aus Lösungen zur Analyse des spektralen Fingerabdrucks von Materialien bzw. Inhaltsstoffen, Verifizierung anhand von KI-basierten Datenmodellen und integrierter Cloud-Plattform von hohem Nutzen sein dürfte. So veröffentlichte die Nynomic-Tochter Avantes jüngst ein Whitepaper über die Verifizierung von hochwertigen Whiskey-Sorten. Gemäß Euromonitor handelt es sich bei ca. 14% der Verkäufe von alkoholischen Getränken in 21 untersuchten Ländern um Produktfälschungen, was einem jährlichen Schaden von rund 20 Mrd. USD entspricht. Der globale Schaden dürfte damit noch deutlich höher ausfallen. Laut Vorstand ist die Adaptierung der Gesamtlösung aus berührungsloser, optischer Messtechnik, der Nynomic-Cloud und den AI-Datenmodellen für neue Anwendungen ohne größeren Aufwand darstellbar, womit das enorme Skalierungspotenzial der Spectral Engines-Produktpalette unterstrichen wird.



Fazit: Die Meldung verdeutlicht u.E. das hohe Innovationspotenzial und untermauert die enormen Wachstumschancen von Nynomic. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48,00 EUR.





