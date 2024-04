Nach einem anfänglich positiven Handelstag schloss der DAX am Freitag mit leichten Verlusten, beeinflusst durch schwache US-Konjunkturdaten und enttäuschende Quartalsberichte großer US-Banken. Der Rückgang des deutschen Leitindex wurde durch eine schwache Eröffnung an den US-Börsen verstärk. Das sind die Einzelheiten.Der DAX hat am Freitag nach einem zunächst freundlichen Verlauf mit leichten Verlusten geschlossen. Der Druck auf den deutschen Aktienmarkt kam am Nachmittag durch US-Konjunkturdaten, ...

