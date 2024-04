EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Lenzing verstärkt Vorstand mit Chief Transformation Officer



12.04.2024 / 18:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing verstärkt Vorstand mit Chief Transformation Officer Dr. Walter Bickel mit 15. April zum Vorstandsmitglied ernannt

Fokus auf Umsetzung und Weiterentwicklung des Performance-Programms Lenzing - Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Dr. Walter Bickel mit Wirkung zum 15. April 2024 als Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer der Lenzing AG bis 31. Dezember 2025 ernannt. Der erfahrene Manager wird den Lenzing-Vorstand verstärken und die Weiterentwicklung und Umsetzung des Performance-Programms verantworten. Das bestehende Performance-Programm der Lenzing AG wurde vom Vorstand im Herbst 2023 erfolgreich initiiert und fokussiert auf positiven Free Cashflow, gestärktes Umsatz- und Margenwachstum sowie nachhaltige Kostenexzellenz. Die Bestellung eines eigenen Vorstands für das Performance-Programm unterstreicht dessen Bedeutung für die wirtschaftliche Erholung der Lenzing AG und wird maßgeblich zur Erreichung der Ziele beitragen. Darüber hinaus wird hierdurch sichergestellt, dass sich der bestehende Vorstand mit allen erforderlichen Ressourcen seinen Kernaufgaben im Vertrieb, den Operations und den Finanzen widmen kann. Dr. Bickel ist ein ausgewiesener Experte bei der Umsetzung von Ertragssteigerungsprogrammen. Er verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung in der Managementberatung sowie in führenden Positionen von Industrieunternehmen. Er hat als Mitglied des Top-Managements umfassende Performance-Programme bei Unternehmen wie KUKA, Treofan oder Syntegon erfolgreich begleitet. Dr. Bickel wird bei Lenzing das bisher bereits wichtige Ergebnisverbesserungsbeiträge liefernde Performance-Programm noch weiter vorantreiben und beschleunigen und, mit dem Ziel der deutlichen nachhaltigen Steigerung der Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Lenzing, zusätzliche Leistungsverbesserungspotenziale erschließen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Cord Prinzhorn: "Die Gleichzeitigkeit von Krisenmanagement und Geschäftsentwicklung erfordert ein gut aufgestelltes Team, das diesen großen Herausforderungen gerecht wird. Nach gründlicher Überlegung ist der Aufsichtsrat zum Schluss gekommen, dass eine Erweiterung des Vorstandes der richtige Schritt zur Bewältigung der aktuellen Krise und der damit verbundenen großen Herausforderungen ist. Mit Dr. Walter Bickel haben wir einen großartigen und erfahrenen Manager gewinnen können und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit dem starken Team rund um Stephan Sielaff wird Herr Dr. Bickel mithelfen, dass Lenzing gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommt." Statement Dr. Walter Bickel: "Ich freue mich, meine Erfahrung bei der Lenzing AG einbringen zu können, und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam - Vorstand und Mitarbeiter:innen des Unternehmens - eine erhebliche Performance-Verbesserung erreichen werden." Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG: "Das Performance-Programm ist richtig aufgesetzt, zeigt Wirkung und braucht weiterhin die volle Aufmerksamkeit. Gleichzeitig müssen wir aber auch die vorsichtigen Anzeichen der Markterholung mit voller Kraft nutzen. Mit dieser Erweiterung des Vorstandes kann ich mich zu 100 Prozent auf das Kerngeschäft fokussieren. Daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Bickel." Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=WpcwH3KDjltp

PIN: WpcwH3KDjltp Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Investor Relations:



Sébastien Knus

Vice President Capital Markets

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 3599

E-Mail s.knus@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.



12.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com