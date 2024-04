PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Freitag überwiegend mit positiven Vorzeichen beendet. Kursverluste gab es zum Wochenausklang nur in Warschau.

In Prag stieg der PX um 0,78 Prozent auf 1558,96 Punkte. Deutlich nach oben ging es vor dem Wochenende mit CEZ . Die Titel des Energieunternehmens gewannen 2,7 Prozent. Papiere von Moneta Money Bank legten um 1,6 Prozent zu. Die zwei Werte waren auch unter den umsatzstärksten Titeln.

Der Bux in Budapest gewann 0,12 Prozent auf 67 289,07 Punkte. Hier unterstützte die Aktie von OTP Bank mit einem Kursgewinn in Höhe von 0,7 Prozent auf 17 600 Forint den ungarischen Leitindex. Die Aktie war auch mit Abstand die meistgehandelte.

An der Warschauer Börse ging es hingegen abwärts. Der Wig-20 sank um 0,90 Prozent auf 2446,16 Zähler, nachdem er bereits am Vortag um 1,3 Prozent abgerutscht war. Der Wig fiel um 0,75 Prozent auf 82 864,67 Punkte. Hier waren die vier umsatzstärksten Werte PKN Orlen (minus 0,5 Prozent), KGHM (plus 2,4 Prozent), Bank Pekao (minus 1,4 Prozent) und PKO Bank (minus 0,7 Prozent).

An der russischen Börse wurden erneut Gewinne verbucht. Der RTS legte um 0,27 Prozent auf 1165,53 Zähler zu./ste/kat/APA/edh/he

CZ0005112300, HU0000061726, PLPKO0000016, PLPEKAO00016, PLKGHM000017, PLPKN0000018, PL9999999995, PL9999999987, XC0009698371, CZ0008040318