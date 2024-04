3 neue Meme Coins im April: Dogeverse, Slothana & ???

Der April hält aktuell nicht nur unberechenbares Wetter bereit, sondern ist auch für seine volatile Entwicklungen bekannt. Die Aktien- und Kryptomärkte gaben nun in den letzten 24 Stunden deutlich nach. Erneut notiert Bitcoin rund 3,5 Prozent im Minus und musste damit die 70.000 US-Dollar wieder abgeben. Meme-Coins halten sich dabei noch relativ stark. Doch Inflationsängste bringen Makro-Sorgen, eine geldpolitische Lockerung rückt wieder in Ferne, könnte man meinen.

Dennoch korrigierte der Dogecoin nur um 2 Prozent und hält sich damit besser als der Gesamtmarkt. Im Hinblick auf den Dogecoin-Day in der kommenden Woche dürfte auch die Dynamik weitgehend bullisch bleiben. Überdurchschnittliche Renditen gibt es hier möglicherweise insbesondere in der zweiten Reihe des Marktsegments.

Risikoaffine Trader könnten damit einen Blick auf die neuen Meme-Coins im April 2024 werfen - drei heiße Kandidaten für 10x Renditen gibt es im Folgenden:

Dogeverse (DOGEVERSE)

Erst Anfang der Woche startete der Presale von Dogeverse und sammelte mittlerweile bereits rund 3 Millionen US-Dollar ein. Dogeverse hebt sich im Bereich der Meme-Coins durch seine Multichain-Plattform ab, die den Handel über verschiedene Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche sowie die in Planung befindlichen Netzwerke Base und Solana ermöglicht. Diese Multichain-Fähigkeit bietet eine umfangreiche Liquidität und erweitert die Reichweite für Anwender deutlich. Der strategisch gewählte Zeitpunkt für den Beginn des Presales, eine Woche vor dem Dogecoin-Tag, bringt eine virale Dynamik.

Dogeverse möchte hier wichtige Schritte wie Börsenlistungen und umfangreiche Marketingaktionen durchführen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und kontinuierliches Wachstum zu sichern. Diese Pläne unterstützen langfristiges Engagement und die Einbindung der Community, wodurch Dogeverse für Anleger interessant wird, die ihr Portfolio mit Meme-Coins diversifizieren wollen. Mit der anstehenden Preiserhöhung bietet sich eine Gelegenheit, Dogeverse näher zu betrachten. Denn kontinuierliche Preissteigerungen generieren Buchgewinne.

Slothana (SLOTH)

Trotz einer momentanen Konsolidierungs- und Schwächephase für SOL bleibt das Solana-Ökosystem für spekulative Händler interessant. Eine zunehmende Anzahl von Anlegern engagiert sich in den sogenannten Send-to-Presale-Aktionen. Diese wurden in den letzten Wochen zum viralen Trend.

Ein markantes Beispiel dafür ist der neue Meme-Coin Slothana der auf diesem einfachen Modell basiert: Investoren senden Solana an eine festgelegte Wallet-Adresse und erhalten im Gegenzug Slothana-Token via Airdrop, wobei ein Solana-Token mit 10.000 Slothana-Token belohnt wird.

Das effektive Verkaufsmodell hat bereits Investitionen in Höhe von über 10 Millionen US-Dollar generiert und die Slothana-Gemeinschaft auf rund 20.000 Krypto-Enthusiasten anwachsen lassen. Das starke Community-Wachstum und das einzigartige Faultier-Branding verschaffen Slothana zunehmend Beachtung. Kommt hier nach SLERF der nächste Hype eines Faultier-Meme-Coins? Dies scheint aktuell gut vorstellbar, wobei ein frühzeitiger Einstieg nicht mehr lange möglich sein dürfte.

Dogecoin20 (DOGE20)

Noch eine Woche dauert der Presale von Dogecoin20, bis der öffentliche Handel startet. Im Unterschied zu herkömmlichen Meme-Coins, die oft keinen eigenen Wert besitzen und deren Popularität zeitlich begrenzt ist, lockt Dogecoin20 mit jährlichen Staking-Renditen von aktuell rund 50 Prozent. Ein begrenztes Angebot verhindert zusätzlich Inflation. Damit scheint Dogecoin20 stark positioniert, um von der Strahlkraft Dogecoins zu profitieren und zugleich Mehrwert zu bieten.

Der Presale von Dogecoin20 hat schon mehr als 10 Millionen US-Dollar eingebracht, wobei eine offizielle Notierung am sogenannten Dogecoin-Day ansteht.

Anleger haben derzeit noch die Chance, Dogecoin20 zum fixen Preis zu erwerben. Wer hier Teil der wachsenden Community - fast 20.000 X-Follower - werden möchte, sollte sich in den nächsten Tagen mit DOGE20 beschäftigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.