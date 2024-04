Das war ein düsterer Tag für die Varta-Aktie. Donnerstagabend platzte die Bombe: Der angeschlagene Batteriehersteller meldete, sein Restrukturierungskonzept aktualisieren zu müssen. Die Aktie verlor am heutigen Freitag 31 Prozent an Wert. Schnell legte nun ein Analyst der DZ Bank den Rotstift an und schraubt das Kursziel enorm nach unten.Vor einem Berg von Herausforderungen muss Varta ihr Restrukturierungskonzept neu bewerten. Die wirtschaftlichen Bedingungen verschärfen sich, und nun verzögert ...

