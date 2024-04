Risiken gibt es zwar noch, man denke an den noch angeschlagenen Immobiliensektor in China, jedoch prognostizieren viele vor allem für den Rohstoff Kupfer im zweiten Halbjahr 2024 einen Aufschwung. In China hilft Unterstützung seitens der Regierung. Seit Mitte Februar steigen auch die Industriemetalle im Preis, so zum Beispiel neben Kupfer auch Nickel. Beim Kupfer ist die Minenproduktion begrenzt, was die Versorgung mit raffiniertem Kupfer beeinträchtigen wird. Auch sind Lagerbestände niedrig. ...

