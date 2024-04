Cameco: Uran-Aktie vor dem Sprung?

Die Bullen holen Luft!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

Cameco zählt zu den größten Förderern von Uran und hält mit seinen Abbaukapazitäten in den USA und in Kanada rund 15 Prozent der weltweiten Uranproduktion. Parallel zur Uranerzeugung bietet Cameco auch Dienstleistungen für Nuklearunternehmen an. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine Tassenformation ausgebildet und zuletzt den Ausbruch nach oben versucht.

Cameco-Aktie: Chart vom 12.04.2024, Kürzel: CCJ, Kurs: 50.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Breakout über die Höchststände von Januar / Februar würde ein technisches Kaufsignal auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Sehen wir in den nächsten Tagen keine Konsolidierung knapp unterhalb der orangen Widerstandslinie, nehmen die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch ab. Mit einem tieferen Rücksetzer wäre zu rechnen.

Meinung

Atomenergie wird eine wichtige Rolle spielen, um in der Energiewende ausreichend Strom für die Grundlasten zur Verfügung zu haben. Cameco profitiert von der anziehenden Nachfrage nach Uran und den damit steigenden Preisen. Wenn die Aktie den nachhaltigen Sprung über die Widerstandslinie schafft, würde sich ein Long-Einstieg in das Papier des Uran-Produzenten anbieten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 21.84 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 57.48 Mio. USD

Meine Meinung zu Cameco ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2024

