DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 17.863 Pkt - Formycon nach Zahlenausweis gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt schwachen Markt, aber ohne echte Auffälligkeiten bei Einzelaktien hat ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend mit Blick auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Titeln gesprochen. Eine Ausnahme bildeten Formycon. Das Unternehmen hatte am Abend Geschäftszahlen für 2023 veröffentlicht und nach eigenen Angaben die Prognose übertroffen. Die Aktie wurde am Abend 1,4 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.863 17.930 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 12, 2024 16:28 ET (20:28 GMT)

