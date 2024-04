Kryptowährungen kaufen 2024: Nicht XRP und ETH - diese bieten großes Potenzial!

Kryptowährungen kaufen kann 2024 eine besonders gute Idee sein. Allerdings bieten etabliertere Coins mit hohen Marktkapitalisierungen wie XRP und ETH im Vergleich zu neuen Kryptowährungen mit einer günstigen Bewertung ein verhältnismäßig geringes Steigerungspotenzial. Welche Kryptowährungen gerade besonders angesagt sind und schon bald enorm im Preis zulegen könnten, erfahren Sie hier!

99Bitcoins - Außergewöhnlich motivierende Lernerlebnissse

Auch wenn viele durch die Schule den Spaß am Lernen verlernt haben, so ist es dennoch eine der lukrativsten, transformativsten, sinnvollsten und schönsten Beschäftigungen des Lebens. Außergewöhnlich leidenschaftliche Lernerfahrungen, von denen die Teilnehmer nicht genug bekommen, sollen nun mithilfe des neuartigen Konzepts mit Gamifizierung und Krypto-Belohnungen von 99Bitcoins geboten werden.

Dass die Gamifizierung für eine wesentlich höhere Motivation sorgt, haben wissenschaftliche Studien bewiesen. Überdies kann sie trockene Themen interaktiv aufbereiten und somit vor allem jüngere Zielgruppen der Gamer-Generationen besser ansprechen sowie für eine höhere und längere Motivation sorgen. All dies macht sich 99Bitcoins mit Leadboard und weiteren Tools sowie gut aufbereiteten Inhalten eindrucksvoll zunutze.

Ein weiteres Kernelement stellen die Belohnungen in Kryptowährungen dar. Denn somit wird die lukrative Belohnung des Lernens sich nicht erst in der Zukunft um ein Vielfaches auszahlen, sondern bereits in der Gegenwart. Schließlich vergütet 99Bitcoins für abgeschlossene Lektionen und Unterstützungen des Ökosystems Kryptowährungen. Diese können wiederum für die einzelnen Premiuminhalte, Partnerrabatte, Veranstaltungen und mehr genutzt werden.

Das Web3-Bildungs-Ökosystem von 99Bitcoins hat seine Wurzeln im Jahr 2013 und blickt bereits auf eine Erfolgshistorie mit mehr als 709.000 YouTube-Abonnenten sowie über 2,8 Mio. Kursteilnehmer zurück. Zu dem breiten Sortiment zählen unter anderem Kurse, Webinare, Handelssignale, Strategien, VIP-Gruppen und vieles mehr.

Der Multi-Chain-Ansatz von 99Bitcoins macht sich das umfangreiche Ethereum-Ökosystem und die Interoperabilität der EVM sowie das aufstrebende BTCFi-Ökosystem von Bitcoin zunutze. Noch sind die Coins mit Rabatt für 0,001 USD erhältlich, jedoch steigt der Preis kontinuierlich an. Ein weiterer positiver Aspekt ist die hohe Staking-Rendite von noch 14.578 %, von der frühe Anleger profitieren können. Erreicht 99Bitcoins das Niveau von New Oriental, ist dies ein Kursplus von 14.365 %.

Dogeverse - Pionier bringt Memecoins ins Multi-Chain-Zeitalter

Die Memecoins haben laut den Erhebungen von CoinGecko von allen Krypto-Narrativen mit durchschnittlich 1.313 % die höchsten Kursanstiege im ersten Quartal 2024 verzeichnet. Das große Potenzial haben wiederum einige Layer-1- und Layer-2-Chains für sich erkannt und vermehrt ebenfalls auf Memetokens fokussiert. Allerdings hat dies zur Folge, dass der Markt und mit ihm auch die Investoren so immer stärker verstreut wurden.

Memecoins sind bisher in der Regel auf einzelne Blockchains limitiert. Dies macht sie jedoch auch anfälliger gegenüber einseitigen Risiken, welche durch den Wettkampf um die führenden Blockchains entstehen. Ebenso ist Dogeverse selbst im Falle einer Multi-Chain-Zukunft wesentlich vorteilhafter als andere Memecoins aufgestellt und könnte auch davon überdurchschnittlich profitieren.

Laut den Angaben der Website von Dogeverse ist dieser schon auf den Blockchains von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon und Avalanche verfügbar. Schon bald sollen noch einige weitere Netzwerke hinzukommen, wie Solana und Coinbase, die zuletzt eine zunehmende Nachfrage im Memecoin-Bereich verzeichnet haben. Somit ist Dogeverse auf den wichtigsten Memetoken-Blockchains verfügbar.

Als Pionier der Multi-Chain-Memecoins könnte Dogeverse neue Maßstäbe setzen und wie alle innovativen Projekte besonders schnell steigen, man vergleiche dafür nur die Kursentwicklungen von Dogecoin, Pepe und Dogwifhat mit allen ihren Imitaten. Zudem bietet er einen wesentlich größeren Nutzen und Wert, da er sich von der Vielzahl der DApps der unterschiedlichsten Web3-Ökosysteme verwenden lässt.

Im Unterschied zu Dogecoin und anderen Memecoins wird auch ein Staking-Mechanismus geboten, welcher noch 313 % pro Jahr zahlt. Somit wird langfristiges Halten gefördert und der Kurs tendenziell stabilisiert. Ein weiterer positiver Nebeneffekt liegt in den Rabatten für frühe Investoren, sodass sich ein früher Einstieg besonders lohnt. Aufgrund des konstant hohen Verkaufstempos von mehr als 1 Mio. USD pro Tag, haben Interessierte nicht viel Zeit für das Vorverkaufsangebot. Schlägt Dogeversen den veralteten Dogecoin, ist dies ein Gewinn von 151.914 %.

5thScape - Vielseitiges VR-Ökosystem von Hardware bis Software

Bisher befindet sich die Virtual-Reality-Technologie noch am Anfang, allerdings soll 5thScape nun einen entscheidenden Schritt in Richtung VR-Hypervisualisierung vollziehen. Dafür hat es ein fortschrittlichstes Blockchain-Ökosystem, verschiedenste VR-Geräte sowie VR-Spiele entwickelt. Durch sie sollen noch überzeugendere Erfahrungen in der virtuellen Realität ermöglicht werden, welche den nächsten Schritt zur Massenadaption einleiten.

Zuerst einmal stellt 5thScape als Plattform nicht nur eigene Inhalte bereit, sondern ermöglicht auch anderen Entwicklern und Publishern ihre Angebote anzubieten, um somit Kryptowährungen zu verdienen. Daher können ebenso andere Branchen wie Gesundheitswesen, Business, Bildung und mehr schneller, einfacher und günstiger erschlossen werden, womit es zum Apple App Store der VR-Inhalte werden könnte.

Zu den eigenen Inhalten zählen zu Beginn vor allem VR-Spiele unterschiedlichster Genres, von Sport über Action bis hin zu Abenteuern. Somit soll für jeden etwas geboten werden. Der erste Titel, MMA Cage Conquest, ist ein Kampfspiel, von dem es bereits Trailer zu sehen gibt. Ebenso gibt es schon Pläne für vier weitere: Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter.

Hinzu kommen VR-Geräte, die sich vor allem durch hohen Tragekomfort, technologische Fortschrittlichkeit und erschwingliche Preise auszeichnen sollen. Bisher gibt es Prototypen für ein eigenes VR-Headset und einen besonderen VR-Stuhl erstellt. Jedoch sind später auch Metasuits, Brain-Computer-Interfaces und mehr denkbar. Somit können auch einseitige digitale Risiken anderer Kryptowährungen ausgeglichen und mehr Einnahmemöglichkeiten geboten werden.

In einem rasanten Tempo schreitet das stark begehrte 5thScape in seinem Presale voran und konnte schon mehr als 5,16 Mio. USD einnehmen. Angetrieben wird der Vorverkauf von den für frühe Investoren hohen Buchgewinnen, die aufgrund der Preiserhöhungen bei noch 205,81 % liegen. Sollte 5thScape mit seinen fortschrittlicheren Inhalten und breiterem Sortiment Nintendo schlagen, entspräche dies einem Kursplus von 345.918 %. Hinzu kommen der Presale-Rabatt und später die Staking-Rendite.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.