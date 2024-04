Kryptos crashen, doch diese 3 neuen Coins könnten explodieren

Die Verluste auf dem Kryptomarkt verschärfen sich weiter und zahlreiche Altcoins erleiden erhebliche Einbrüche. Während Bitcoin lediglich um etwa 5 Prozent nachgibt und die Marktdominanz nahezu 55 Prozent erreicht, verzeichnen viele Altcoins drastische Rückgänge. Ethereum beispielsweise verliert fast 10 Prozent seines Wertes. Andere Kryptos in der Top 100 notieren zwischen 25-30 Prozent im Minus.

Diese Entwicklungen markieren einen massiven Flash-Crash am Kryptomarkt, nur eine Woche vor dem erwarteten Bitcoin-Halving. Trotz der heftigen Marktreaktion könnte dieser jüngste Einbruch jedoch eben auch eine Chance sein.

Einige neue Coins zeigen besonders interessante Perspektiven. Denn deren Presales deuten auf eine bullische Dynamik und relative Stärke hin. Da diese Coins noch nicht öffentlich gehandelt werden, sind sie von den aktuellen Markteinbrüchen zunächst unberührt. Dies ermöglicht einen günstigen Einstiegspunkt. Mit der Annäherung an den öffentlichen Handelsstart könnte sich das Marktumfeld wieder bullisch entwickeln.

So haben wir drei neue Coins gefunden, die durchaus in 2024 explodieren könnten, wenn Anleger eine gewisse Risikoaffinität aufweisen.

Dogeverse

Dogeverse ist hier wohl das naheliegendste Beispiel eines Meme-Coins. Denn der Presale sorgt für Furore und konnte über 3 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen erreichen. Im Mittelpunkt steht hier die innovative Multichain-Plattform, die Dogeverse im umkämpften Marktsegment abheben soll. Diese Technologie ermöglicht es Dogeverse, nahtlos auf verschiedenen Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Base oder Solana handelbar zu sein. Damit können potenziell unzählige Anleger intuitiv in Dogeverse investieren.

Direkt zu Dogeverse

Mit einer aktuellen Staking-Rendite von über 300 Prozent lockt Dogeverse zunehmend Investoren an. Die umfassende Roadmap inkludiert Pläne für Börsenlistungen und intensive Marketingkampagnen, die sowohl unmittelbare Aufmerksamkeit generieren als auch langfristiges Wachstum unterstützen. Der Plan wirkt ganzheitlich, Dogeverse will mehr als nur ein kurzweiliger Meme-Coin sein.

Der lancierte Multichain-Ansatz scheint in der Welt der DOGE-Meme-Coins einzigartig und könnte eine Neubewertung des Coins rechtfertigen. Frühzeitige Investoren profitieren von sukzessiven Preissteigerungen und bauen attraktive Buchgewinne auf, die den Investmentcase gezielt absichern können.

Direkt zu Dogeverse

Slothana

Slothana könnte als neuer Coin ebenfalls durchstarten, vor allem aufgrund seines innovativen Presale-Modells und der starken Marktresonanz in den letzten Tagen. Der Send-to-Presale auf der Solana-Blockchain hat bereits über 10 Millionen US-Dollar in nur zwei Wochen angezogen.

Mehr über Slothana

Dies ist zweifelsfrei ein Indikator für das starke Vertrauen der Investoren und das effektive Marketing des Projektteams, das nach Gerüchten auch hinter dem 100x Coin SMOG stehen doll. Solch eine schnelle Kapitalzufuhr markiert einen wichtigen Meilenstein, den viele Meme-Coins niemals erreichen. Der Send-to-Presale ermöglicht es Anlegern, direkt und unkompliziert zu investieren - einfach SOL an die spezielle Wallet-Adresse schicken und schon gibt es 10.000 SLOTH je SOL.

Zusätzlich zeigt der rasant wachsende Follower-Zuwachs auf sozialen Netzwerken, dass Slothana weitreichende Aufmerksamkeit erregt und viral geht. Funktionieren auch Faultiere als Meme-Coins? Nach dem Erfolg von SLERF deutet mit SLOTH einiges daraufhin.

Mehr über Slothana

99Bitcoins

Der neue Krypto-Presale von 99Bitcoins ist kein Meme-Coin, sondern möchte einen klaren Nutzen bringen. Denn das Team revolutioniert die Krypto-Landschaft mit einem "Learn-to-Earn"-Modell, das Bildung und Blockchain-Technologie verschmelzt. Dieses Konzept, eine Weiterentwicklung des Play-to-Earn- oder Move-to-Earn-Prinzips, ermöglicht es Nutzern, durch das Erlernen von Krypto-Wissen direkt Geld zu verdienen. Belohnungen werden natürlich in 99BTC ausgeschüttet.

Damit fördert 99Bitcoins nicht nur die individuelle Bildung, sondern macht den Lernprozess gewinnbringend und verbessert den Zugang zu Bildungsressourcen, was wiederum die Verbreitung und Akzeptanz von Kryptowährungen beschleunigen könnte.

Direkt zu 99Bitcoins

Der Presale von 99Bitcoins, der bereits über 200.000 US-Dollar kurz nach dem Start einsammeln konnte, bietet Frühinvestoren attraktive Einstiegspreise. Denn der 99BTC Token wird sich immer weiter verteuern - bereits in drei Tagen folgt die nächste Preissteigerung.

Mit einer soliden Community von über 700.000 YouTube-Abonnenten hat 99Bitcoins eine starke Ausgangsposition, um Erfolg zu haben. Diese Bekanntheit und das innovative Angebot machen 99Bitcoins zu einem heißen neuen Coin im April 2024, auch und gerade im Krypto-Crash.

Direkt zu 99Bitcoins

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.