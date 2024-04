KI und Nasdaq 100 Momentum Aktien weiterhin stark! +296,98% und +38,91%

Anzeige / Werbung

Nach dem Abschluss des Monats Februar bringen wir Dir wieder alle Ergebnisse der Aktienauswahl in den Momentum-Aktien Highlights per Videoanalyse auf den Schirm. Denn aus diesen beiden Sektoren Nasdaq100 und KI gibt es jeweils eine "Box" mit Aktien und jeweils 8 Werte, die monatlich aktualisiert werden.

Soviel sei verraten: Der Wert der Boxen notiert auf Allzeithoch, wie einige der Werte in den Boxen ebenfalls.

Nach welchen Kriterien die Werte ausgewählt werden und wie sich eine Abgrenzung vollziehen lässt, erörtert Roland Jegen zum Start des Interviews und stellt dabei die jüngste Monatsperformance aus dem Februar dar. Mit 8,45 Prozent bei der Nasdaq100-Box summierte sich die Performance seit der Auflegung im Jahr 2016 auf sagenhafte 289,68 Prozent!

Bei den jeweiligen Einzelwerten gehen wir zunächst auf die Branchengrößen und Gewinner ein, die weiterhin in den Boxen (und damit einige in beiden Boxen) repräsentiert sind. Nvidia, Broadcom und AMD sind sicherlich keine Neulinge in der Analyse. Spezifische Daten, wie die gestern vermeldeten Broadcom-Quartalszahlen, analysieren wir zusammen mit dem Chartbild.

