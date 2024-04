In einer bemerkenswerten Transformation verstärkt der E-Commerce-Riese seine Bestrebungen, Kosten im Liefernetzwerk zu senken und die Effizienz weiter zu optimieren. Bemerkenswert ist die Neustrukturierung des regionalen Fulfillment-Netzwerkes in den Vereinigten Staaten, die es ermöglicht hat, die Zustellung von Produkten an Endverbraucher erheblich kostengünstiger zu gestalten. Die Kostenersparnis pro Einheit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...