Infineon setzt trotz Nachfrageschwäche weiter auf Elektromobilität

MÜNCHEN (Dow Jones)--Trotz schwächelnder Nachfrage nach Elektroautos setzt der Chiphersteller Infineon vor allem in Europa und USA weiter auf dieses Marktsegment. "Die Elektromobilität bleibt einer der größten Wachstumstreiber für uns, zumal im Vergleich zum Verbrennermotor hier doppelt so viele Halbleiter verbaut werden", sagte Infineon-Finanzvorstand Sven Schneider dem Magazin Euro. Vor allem in China, das für zwei Drittel des Weltmarktes für Elektromobilität stehe, entwickle sich der Absatz weiter stark.

Potenzial sieht Schneider vor allem bei sogenannten Microcontrollern, elektronischen Steuerungseinheiten, die etwa für Infotainment- und Fahrassistenzsysteme benötigt werden. Hier hat sich Infineon im vergangenen Jahr mit 28,5 Prozent Marktanteil auf den globalen Spitzenplatz vorgearbeitet und dabei Renesas überholt, wie eine aktuelle Analyse des kanadischen Marktforscherunternehmens Techinsights zeigt. "Wir wollen den Umsatz in diesem Segment in den kommenden fünf Jahren auf 6 Milliarden Euro verdoppeln", sagte Schneider.

April 13, 2024

