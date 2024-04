Das hatten sich die Investoren in den S&P 500 und anderen US-Indizes in dieser Woche wohl anders vorgestellt: Die Inflation in den USA war auch im dritten Monat des Jahres gestiegen, die Zinssenkungerwartungen reduzierten sich ein weiteres Mal - und vor allem zogen die Kapitalmarktzinsen scharf an. Das ist der eigentliche Preis für das Geld, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...