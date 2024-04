© Foto: Sven Hoppe - picture alliance/dpa | Sven Hoppe



Mit Fonds, ETFs und ETCs können Anlegerinnen und Anleger direkt und indirekt auf die Wertentwicklung von Silber setzen, die im Fahrwasser des Goldpreises nach oben geht. Nach der Explosion des Goldpreises hat nun Silber nachgezogen - laut etf.com waren Silber- und Silberminen-ETFs (ETF = Exchange Traded Fund) in der vergangenen Woche sogar die am besten abschneidenden börsengehandelten Fonds. Die möglichen Gründe für den Anzug des Silberpreises sind vielfältig. Zum einen gilt es - wie ähnlich wie Gold - als wertstabil und somit als Absicherung in einem instabilen Markt. Der größte Einsatzbereich für Silber ist - im Gegensatz zu Gold - nicht in der Schmuckindustrie. Aufgrund seiner …