Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 11. April 2024 feierte VITAL HealthCare, einer der fünf Kerngeschäftsbereiche der VITAL-Gruppe, ein beeindruckendes Debüt auf der 89. China International Medical Equipment Fair (CMEF) in Shanghai. Gestützt auf die Kernkompetenz der Gruppe im Bereich Forschung und Entwicklung sowie auf die Fülle an hochwertigen Rohstoffen, Geräten, Modulen und System-F&E-Ressourcen hat sich VITAL HealthCare mit seinem zukunftsweisenden Produktentwicklungsplan auf diesem ersten Showcase ins Rampenlicht gestellt.Auf der Messe stellte VITAL HealthCare ein Portfolio an fortschrittlichen Bildgebungslösungen vor. Angeführt wurde die Reihe von dem in der Entwicklung befindlichen Photon Counting CT (PCCT)-System VITA PCCT, einer CT-Bildgebungstechnik der nächsten Generation, die die Zukunft der bildgebenden Diagnostik neu definieren wird. Vorgestellt wurden auch der VITA 7.0T Ultrahochfeld-MRT und der VITA PET/CT, die sich beide in der Entwicklung befinden, sowie der kommerziell erhältliche ASTA 1.5T supraleitende MRT. Diese Produkte, von denen jedes seine eigenen Stärken hat, unterstützen die Früherkennung und präzise Diagnose von Krankheiten. Sie sind auch ein Beispiel für das Engagement von VITAL HealthCare, Pionierarbeit auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung zu leisten und ein branchenweites Netz an hochwertigen medizinischen Bildgebungsprodukten aufzubauen.Die PCCT revolutioniert die herkömmliche CT-Technologie und verwendet Photonenzählung-basierte Tomographie mit CZT-Detektoren (Cadmium-Zink-Tellurid, CdZnTe) für die Photonenzählung und Energieanalyse, die eine genaue Messung und Aufzeichnung jedes durchgelassenen Röntgenphotons ermöglicht, um unvergleichliche Details der inneren Strukturen zu enthüllen. Die PCCT-Innovation der direkten Bildgebung überwindet die Beschränkungen der konventionellen CT-Bildgebung durch Übersprechen, elektronisches Rauschen und Energiemischung und verbessert die Bildauflösung erheblich, was für die Lokalisierung kleinster Anomalien von grundlegender Bedeutung ist. Darüber hinaus ermöglichen die höhere Empfindlichkeit und die Präzision der Photonenzählung der PCCT eine bessere Bildgebung bei geringerer Strahlenbelastung, wodurch das Strahlenrisiko für die Patienten minimiert wird. PCCT zeichnet sich auch in der multispektralen Bildgebung durch seine Fähigkeit aus, Substanzen und Gewebe anhand der verschiedenen Energiesignaturen von Photonen zu unterscheiden. In einer Ära des Wandels und der Innovation steht die medizinische High-End-Bildgebung vor einer doppelten Landschaft aus Chancen und Herausforderungen. Durch die Erhöhung der F&E-Investitionen und die Verbesserung des technologischen Vorsprungs wird VITAL HealthCare seine Marktpräsenz ausweiten und gleichzeitig das kollektive Wachstum in der globalen medizinischen Bildgebungsbranche durch synergetische Partnerschaften fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384764/VITA_PCCT.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pionierarbeit-bei-spitzentechnologien-vital-healthcare-entwickler-hochwertiger-medizinischer-bildgebungssysteme-prasentiert-sich-erstmals-auf-dem-cmef-302114910.htmlPressekontakt:yuman.wu@alltechmed.comOriginal-Content von: VITAL HealthCare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098445/100918274