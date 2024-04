AMD (Advanced Micro Devices), ein Hersteller von Computerprozessoren, verzeichnete einen Kursrückgang von 5,1% aufgrund eines Berichts, der besagt, dass China plant, ausländische Chips in seinen Netzwerken bis 2027 auszumustern. Dies könnte insbesondere US-Chiphersteller wie AMD betreffen, die in China aktiv sind. China macht mehr als 10% des Umsatzes von AMD aus. Der Aktienmarkt neigt dazu, überzureagieren, und solche Kursrückgänge könnten Kaufgelegenheiten für hochwertige Aktien bieten. AMDs Aktien sind bekannt für ihre Volatilität, mit 24 Kursbewegungen von über 5% im letzten Jahr, was zeigt, dass der Markt die Neuigkeiten als bedeutsam ansieht, aber nicht als grundlegend für die Geschäftswahrnehmung. Trotz des Kursverlustes von heute ist AMD jedoch seit Jahresbeginn um 17,6% gestiegen.

China drängt [...]

