Solana Prognose: Experten erwarten trotz Korrektur 1.200 Dollar Kursziel

Die Korrektur am Kryptomarkt hat gestern mit voller Härte zugeschlagen. Während der Bitcoin-Kurs zeitweise um mehr als 7 % nachgegeben hat, hat es die meisten Altcoins deutlich härter getroffen. Meme Coins wie WIF, BONK, PEPE und viele weitere haben um 20 - 30 % nachgegeben und auch Solana (SOL) ist zwischenzeitlich unter die 150 Dollar Marke gerutscht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass SOL mehr als 200 Dollar wert war. Die Korrektur ändert aber nichts an den bullishen Prognosen der Experten. SOL soll auch in diesem Jahr zu den großen Gewinnern unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehören.

Korrektur noch nicht abgeschlossen?

Auch wenn der SOL-Kurs schon innerhalb weniger Wochen von über 200 Dollar auf 150 Dollar eingebrochen ist, ist noch unklar, ob hier schon der Boden gefunden ist. Viele Analysten sprechen schon lange davon, dass der Bitcoin-Kurs vor der Halving-Rallye nochmal auf 60.000 Dollar einbrechen könnte. Das würde wohl auch SOL und den meisten anderen Altcoins nochmal einen Dämpfer verpassen.

(SOL-Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Durch die jüngste Korrektur wurde der EMA20, der derzeit bei über 170 Dollar liegt, inzwischen weit unterschritten. Dieser könnte sich im Fall einer Erholung nun als Widerstand zeigen. Das hindert Experten aber nicht daran, Kursziele von bis zu 1.200 Dollar auszusprechen.

Abwegig scheint das Kursziel für die Highspeed Blockchain nicht. Immerhin handelt es sich bei Solana inzwischen um die meistgenutzte Blockchain und Projekte, die hier gelauncht werden, erreichen inzwischen immer öfter extrem hohe Bewertungen im Milliarden Dollar Bereich. Vor allem Meme Coins sorgen in den letzten Wochen für extrem viel Handelsvolumen im Solana-Ökosystem, wobei mit Slothana ($SLOTH) bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern steht, der zum Megaerfolg werden könnte.

Slothana: Der heißeste Meme Coin auf Solana?

Nicht nur Dogwifhat (WIF) hat in den letzten Wochen bewiesen, dass Meme Coins auf Solana extrem hohe Gewinne in kurzer Zeit einbringen und Milliarden Dollar Bewertungen erreichen können. Auch Book of Meme (BOME) hat nach einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) zwei Tage nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar erreicht. Damit wurde nicht nur die Milliarden Dollar Marke schneller als je zuvor von einem Meme Coin geknackt, sondern denjenigen, die am Vorverkauf teilgenommen haben, auch innerhalb kürzester Zeit Renditen von zehntausenden Prozent ermöglicht. Nun sieht es so aus, als könnte bei Slothana ein ähnlicher Erfolg gelingen.

(Slothana ICO - Quelle: Slothana Website)

3 Wochen nach der Ankündigung, dass mit $SLOTH ein neuer Meme Coin auf den Markt kommt, haben Investoren im ICO bereits Token im Wert von über 10 Millionen Dollar gekauft. Allein das deutet darauf hin, dass es nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte. Da der offizielle X-Account von SMOG unter dem ersten Tweet von Slothana kommentiert hat, wird bereits darüber spekuliert, ob die Entwickler von SMOG auch bei Slothana die Finger im Spiel haben könnten.

To the moon - SMOG (@SMOGToken) March 26, 2024

SMOG ist einer der erfolgreichsten Meme Coins im Solana-Ökosystem, der innerhalb kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar erreicht hat. Unabhängig davon, ob es sich um die gleichen Entwickler handelt oder nicht, zeigt der Kommentar, dass die Herausgeber von $SLOTH offenbar gut vernetzt sind in der Krypto-Szene.

Da eine große Reichweite bekanntlich das Wichtigste ist, um den Kurs eines Meme Coins explodieren zu lassen, könnte es sich bei Slothana tatsächlich um den nächsten Coin handeln, der frühen Käufern Renditen von tausenden Prozent in kurzer Zeit einbringt. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom an die Adresse auf der Website senden und erhält dafür die $SLOTH-Token beim Launch per Airdrop, noch bevor der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird.

Jetzt noch für kurze Zeit $SLOTH im Presale kaufen.



