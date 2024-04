Krypto News: Meme Coins crashen, während Dogeverse explodiert

Die Nachwirkungen des jüngsten Einbruchs am Kryptomarkt sind immer noch spürbar. Der Bitcoin-Preis hat gestern einen Rückgang von mehr als 7 % verzeichnet und scheint bei 65.000 Dollar fürs Erste einen Boden gefunden zu haben, während die überwiegende Mehrheit der Altcoins weitaus stärkere Einbußen erlebt hat. Insbesondere die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung zählen zu den Verlierern. Im Gegensatz dazu erlebt der neue Dogeverse eine explodierende Nachfrage, wobei die Marke von 3,5 Millionen Dollar in nur wenigen Tagen überschritten wurde, weshalb Marktbeobachter davon ausgehen, dass der Coin kurz vor einer Kursexplosion steht.

Starker Einbruch bei Meme Coins

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben viele der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung signifikante Verluste verzeichnet. Die stärksten Einbrüche wurden bei den prominenten Meme Coins festgestellt. Während man bei DOGE und SHIB mit einem Minus von 14 und 12 % davon gekommen ist, sind es bei PEPE schon fast 20 %. Noch härter hat es Dogwifhat getroffen, der um mehr als 22 % nachgegeben hat.

(Top Meme Coins - Quelle: Coinmarketcap)

In den vergangenen Wochen war Dogwifhat regelmäßig einer der volatilsten unter den 100 größten Coins. Fast kein Tag vergeht, an dem WIF nicht unter den Top Movern zu finden ist. Die Korrektur bedeutet nicht zwangsläufig das Ende der WIF-Rallye. Erholt sich der Markt, könnte WIF schon bald neue Höchststände erreichen. Allerdings werden Gewinne in der Größenordnung von Tausenden Prozent auf diesem hohen Niveau zunehmend unwahrscheinlicher. Beim neuen DOGEVERSE-Token erwarten Analysten dagegen eine Kursexplosion, da die Nachfrage hier schon in den ersten Tagen extrem hoch ist.

Ist Dogeverse die bessere Wahl?

Dogeverse ist erst seit 5 Tagen im Vorverkauf erhältlich und hat in dieser kurzen Zeit bereits über 3,5 Millionen Dollar umgesetzt. Da die Marktkapitalisierung noch viel niedriger ist, können hier auch Renditen von tausenden Prozent leichter erzielt werden, wenn der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Bereits im Vorverkauf wird der Tokenpreis mehrmals angehoben, was frühen Investoren Buchgewinne noch vor dem offiziellen Handelsstart an den Kryptobörsen sichert.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dogeverse zeichnet sich durch mehrere Alleinstellungsmerkmale von anderen Meme Coins ab. Ein wesentlicher Unterschied ist die Einführung einer Staking-Funktion. Die APY (Annual Percentage Yield) variiert mit der Größe des Staking Pools und bietet insbesondere den frühzeitigen Teilnehmern attraktive Renditen in Form von zusätzlichen Token.

Aktuell beträgt die APY 285 %, und obwohl dieser Wert noch sinken wird, bleibt die Rendite langfristig voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich. Dafür werden keine neuen Token nachgeprägt, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking Rewards reserviert wurde. Diese hohe anfängliche Rendite hat dazu geführt, dass ein Großteil der verkauften Token bereits in den Staking Pool eingebracht wurde, was das Angebot zum Handelsbeginn zusätzlich verknappen wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können.

(Dogeverse Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

$DOGEVERSE besticht nicht nur durch attraktive Staking-Renditen, sondern auch durch seinen Multi-Chain-Launch. Der neue Coin ist bereits auf den Blockchains Ethereum, Avalanche, Polygon und BSC verfügbar, und ein weiterer Ausbau auf Solana sowie Base ist geplant. Dieser breit angelegte Zugang macht den Coin von Beginn an für ein umfangreiches Publikum erreichbar und unterstreicht die ambitionierten Ziele der Entwickler. Aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Verkaufstagen und des bedeutenden Volumens an gestakten Token, die beim Börsendebüt nicht direkt verkauft werden können, prognostizieren Marktanalysten eine explosive Preissteigerung, die den aktuellen Vorverkaufspreis um mehr als das Zehnfache übersteigen könnte.

