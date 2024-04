BITCOIN am Wochende: Trotz Zinsspekulationen weiter Bullisch!

Inflation bringt FED'sche Zinsspekulationen zum Erliegen, Bitcoin dennoch um $70.000 - bullish!

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Die technischen Vorgaben für Bitcoin bleiben weiter positiv. Zwar stellte sich die Attacke und Bruch über die $71.500 Marke am Montag zunächst als Fehlausbruch heraus, aber die bullishen Vorgaben wurden unserer Einschätzung nach erneut mit für Bitcoin eigentlich eher negativen Wirtschaftsindikationen unterstrichen.

Zur Erinnerung: in der letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung am Samstag thematisierten wir an dieser Stelle den US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm Payrolls, demnach im März 303.000 neue Stellen ex-Agrar geschaffen wurden, deutlich über der Erwartung von 200.000 und somit eigentlich einen eher restriktiven geldpolitischen Kurs begünstigend - was wiederum eher bearish für Bitcoin gewertet werden sollte, besonders nach den Kommentaren des FED-Mitglieds Kashkari am Donnerstag letzte Woche und einen Tag vor den NFPs, wo dieser sogar erwähnte, dass es sein könnte, dass die FED den Leitzins in 2024 vielleicht sogar gar nicht senkt.

Besonders die Aussagen von Kashkari erhielten dann am Mittwoch weitere Nahrung: die jährliche Inflationsrate in den USA beschleunigte sich im März 2024 den zweiten Monat in Folge auf nun 3.5%, den höchsten Stand seit September 2023 und verglichen mit 3.2% im Februar und über der Erwartung von 3.4%.

Infolgedessen preist der Terminmarkt mit einer Mehrheit von über 60% nun einen ersten Zinsschritt seitens der FED erst im September ein, im Dezember sehen rund 80% der Terminmarktteilnehmer den Leitzins 50 Basispunkte tiefer, entsprechend zwei Leitzinssenkungen im Jahr 2024 um jeweils 25 Basispunkte.

Und trotzdem...

