Mit einem kräftigen Anstieg endete für Build Your Dreams die vergangene Börsenwoche. Schließlich legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 2,55 Prozent zu. Für das Wertpapier ging es drei der fünf Tage nach oben. Darunter war der höchste Tagesgewinn der Woche für Build Your Dreams am Dienstag mit einem Plus von 3,24 Prozent. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Es liegen nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...