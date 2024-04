Verzweiflung machte sich zuletzt breit bei FuelCell Energy-Aktionären. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 2,65 Prozent ein. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach unten. Dabei kassierte FuelCell Energy am Mittwoch mit dem Tagesminus von 4,96 Prozent einen echten Treffer unter der Gürtellinie. Ist das der Beginn einer großen Bärenparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus? Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...