Kräftig auf die Anleger-Nase gab es zuletzt für Covestro-Aktionäre. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 2,75 Prozent ein. An vier der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursrückgängen aus dem Handel. Den höchsten Tagesverlust musste Covestro dabei am Donnerstag hinnehmen mit einem Minus von 2,37 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Die Perspektive für die nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...