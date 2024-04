Die Börse verabschiedete sich wenig erfolgreich in das Wochenende. Der DAX konnte sich am Freitag zwar noch einigermaßen stabil halten, musste aber leichte Verluste hinnehmen und landete schließlich unter 18.000 Punkten. An der Wall Street gab es deutlich größere Absacker zu sehen und die gute Stimmung musste einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen.Das liegt zu nicht unwesentlichen Teilen an der Sorge, dass Zinssenkungen noch eine Weile auf sich warten lassen könnten. Zusätzlich schwebt ein möglicher Vergeltungsschlag des Iran gegen ...

