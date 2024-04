Krypto News: PAX Gold pumpt 40 %, während Bitcoin 6,54 % fällt

Aufgrund von geopolitischen Ereignissen ist es heute zu einer bemerkenswerten Entwicklung am Kryptomarkt gekommen, welche das Selbstverständnis einiger Kryptoinvestoren erschüttern könnte. Denn diese kontroversen Informationen haben das Potenzial, einige Selbstverständlichkeiten in Bezug auf Bitcoin als sicherer Hafen kritisch zu hinterfragen. So offenbart die neuste Analyse, dass selbst Kryptoinvestoren einigen Zweifel daran zu haben scheinen. Alles Wichtige über die Hintergründe und die Rückschlüsse erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Vorgeschichte zur Entwicklung des Konflikts zwischen Israel und dem Iran

Der Angriff des Irans wurde bereits seit dem Ende von Ramadan und dem Abschluss durch Eid al-Fitr am 10. April erwartet. Denn Iran hatte einen Gegenschlag gegen Israel angekündigt, welches zuvor mit einem Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien hochrangige iranische Kommandeure getötet hatte.

Schon im Vorfeld deutete sich an, dass wahrscheinlich am heutigen Tage der Vergeltungsschlag erfolgen wird. Zudem würden die Iraner laut Militärexperten ansonsten vor ihrer Bevölkerung ihr Gesicht verlieren. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dass Autoritätsperson erfahrungsgemäß keine Schwäche zeigen sollten, um noch als solche anerkannt zu werden.

Während die USA bereits ihre Truppen in Stellung gebracht hatte, wurde ihnen die Nutzung von einigen wichtigen strategischen Militärstützpunkten und Flugzonen im Nahen Osten von Verbündeten untersagt.

IRAN LAUNCHES WORLDS LARGEST DRONE ATTACK AGAINST ISRAEL



CNN: "This is the largest UAV attack in world history." pic.twitter.com/mBNJbmWiNp - Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 13, 2024

Ebenso kam es gegen 19 Uhr zu einer Entführung eines britischen Schiffes von dem Iran. Hinzu kam gegen 19:30 Uhr der Hacker-Angriff, welcher das Stromnetz mehrere israelische Städte lahmlegte, wie Tel Aviv, Netanya und weitere.

Die Warnungen der USA über einen möglichen Angriff des Irans gegen kurz nach 20 Uhr haben schon die Vermutungen geschürt, dass es sich dabei um Informationen der Geheimdienste handeln könnte, jedoch keine näheren Details veröffentlicht werden können. Spätestens seit 21 Uhr und den von Jordanien gemeldeten ungewöhnlichen GPS-Signalen sowie dessen Schließung des Luftraums war der Angriff jedoch klar.

Kursentwicklung von PAX Gold und Bitcoin während des Krieges

Seitdem die GPS-Signale von Jordanien gemeldet wurden, haben sich die Kurse von PAX Gold, welches über eine Blockchain handelbares Gold ist, und Bitcoin stark auseinander bewegt. So betrug der Unterschied zeitweise fast 39 % und die Korrelation bis zu -0,85, was somit eine entgegengesetzte Bewegung anzeigt.

Dabei ist der Preis von PAX Gold verhältnisweise stark gestiegen, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass der börsennotierte Handel am Wochenende keine Benchmark bietet. Somit kam es zu einer Übertreibung, bei welcher der Kurs von 2.338 USD auf 2.991 USD um 27,93 % stieg.

Die ATR (Average True Range) und somit die durchschnittliche tägliche Kursbewegung von PAX Gold liegt bei einem Intervall von 14 Tagen meist nur zwischen 18 und 60 USD, womit es sich bei den 946 USD am heutigen Tage um rund das 24-Fache gehandelt hat.

Somit wurde klar, dass es eine starke Übertreibung ist. Daher war auch die darauffolgende Korrektur absehbar, wobei sich die Kursverläufe von Bitcoin und PAX Gold wieder angenähert haben. Diese Entwicklung zeigt jedoch, dass am Kryptomarkt aktuell anscheinend Gold gegenüber Bitcoin als sicherer Hafen bevorzugt.

Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass es bei Hackerangriffen und bei einem Atomkrieg aufgrund des EMPs (Elektro Magnetic Pulse) zu Stromausfällen kommen kann sowie Kryptowährungen in diesem Falle nicht nutzbar sind.

Zwar gibt es schon Ansätze, mit denen digitale Währungen offline und ohne Strom genutzt werden können, wie in China mit dem eYuan, dennoch besteht in diesem Bereich definitiv noch Wachstumspotenzial, damit auch eine vor einem "Armageddon" sichere Zahlungsmethode bereitgestellt wird.

Sicherere Investmentmöglichkeiten könnten Krypto-Presales bieten

Während die bereits an Börsen gelisteten, volatilen Kryptowährungen in unsicheren Zeiten der Gefahr von stärkeren Kursverlusten ausgesetzt sind, bieten Presales eine etwas sicherere Alternative. Denn bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse müssen keinerlei Kursverluste befürchtet werden, was sie insbesondere jetzt zu einer Art sicheren Hafen machen kann.

Allerdings heißt dies nicht, dass keinerlei Gewinne mit ihnen möglich sind. Ganz in Gegenteil werden sogar äußert attraktive Vorverkaufskonditionen geboten. Diese zeichnen sich primär durch Buchgewinne aufgrund von Rabatten, Staking-Renditen und andere Vorteile aus, die je nach Presale unterschiedlich gestaltet sind.

Jedoch erscheint täglich eine große Anzahl neuer Kryptowährungen, sodass es schwer wird, die besten von ihnen auszusuchen. Einen der gefragtesten Krypto-Presales der vergangenen Tage finden Sie daher im Folgenden:

Dogeverse

Wesentlich mehr Sicherheit für den laut CoinGecko im ersten Quartal 2024 renditestärksten Kryptosektor mit einem durchschnittlichen Kursplus von 1.313 % seit Jahresbeginn soll der neue Multi-Chain-Memecoin von Dogeverse bieten. Denn durch seine Interoperabilität ist er wesentlich zukunftssicherer aufgestellt, ganz gleich, welche Blockchain sich als Marktführer durchsetzt oder ob es eine Multi-Chain-Zukunft wird.

Somit ist Dogeverse nicht wie die viele anderen Memecoins der Gefahr gegenüber ausgesetzt, dass sie zu einseitig ausgerichtet sind und auf die falsche Blockchain gesetzt haben. Schließlich haben die führenden Layer-1s und Layer-2s erkannt, das Memetoken teilweise bis zu fast 50 % des DEX-Handelsvolumens sowie einen Großteil der Aktivität ausmachen können. Somit hat sich der Markt immer stärker aufgespalten, was zum Nachteil der alten Memecoins werden kann.

Schon zu Beginn startet Dogeverse auf den Blockchains von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon und Avalanche. Weitere sind bereits in Arbeit, zu denen beispielsweise Solana und Base gehören. Die hohe Interoperabilität kann jedoch nicht nur Investoren und ihr Kapital erschließen, sondern ebenso die umfangreichen, dezentralen Ökosysteme mit all ihren Anwendungen und mehr. Dies steigert den Nutzern und dementsprechend auch den Wert von Dogeverse.

Beeindruckend ist das Tempo, mit dem die $DOGEVERSE-Token im Presale verkauft werden, was seit Tagen bei 1 Mio. USD täglich liegt. Schnelle Anleger können sich die höchsten Buchgewinne durch Preissteigerungen sichern. Ein weiterer positiver Aspekt ist die besonders hohe Staking-Rendite von 266 %. Allerdings sinkt diese mit Zunahme der in den Staking-Pool eingezahlten Coins, daher lohnt sich ein früher Einstieg umso mehr.

