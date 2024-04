Ende April ist es wieder so weit: Am 26. und 27. April 2024 öffnet die Invest, die führende Messe für Finanzen und Geldanlage im deutschsprachigen Raum, ihre Tore in Stuttgart. Als größte Veranstaltung ihrer Art bietet sie eine einzigartige Plattform für den Austausch zu den spannendsten Anlagethemen - und wir sind dabei.Freuen Sie sich auf Vorträge, Diskussionspanels und Expertenrunden mit hochkarätigen Fachleuten aus der Finanz- und Börsenwelt. Erfahren Sie dabei aus erster Hand alles Wissenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...