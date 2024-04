Airbnb treibt seine Pläne voran, das Spektrum der Gastgeber auf seiner Plattform zu erweitern, um nicht nur Immobilienbesitzer, sondern auch Mieter einzubeziehen. Die Firma intensiviert ihre Bemühungen, staatliche und lokale Regierungen zu überzeugen, Vorschriften zu ändern, die aktuell vermietende Nutzer ausschließen. Dies geschieht trotz des zunehmenden Widerstands aus Metropolen wie New York City, die den Mangel an verfügbarem Wohnraum und Störungen in Wohnvierteln beklagen. Airbnb kontert mit dem Argument, dass sowohl Gastgeber als auch Gemeinschaften wirtschaftliche Vorteile genießen könnten.

In der Absicht, den Mietern zu helfend das Engagement der Plattform zu nutzen, betont Airbnb, dass inklusivere Vorschriften hilfreich sein könnten, besonders für Menschen in benachteiligten und einkommensschwächeren Gemeinden. [...]

