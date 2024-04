Advanced Micro Devices, auch bekannt als AMD, hat in den letzten fünf Jahren einen beeindruckenden Kursanstieg von 490% erlebt, obwohl die Aktie im letzten Monat um 16% gefallen ist. Das starke Wachstum hat sich besonders in der hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 309,00 widergespiegelt, was auf einen Marktoptimismus gegenüber der Unternehmensleistung hindeutet. ...

