Die US-Börsen sind nach den Kursgewinnen vom Freitag am Montag nur verhalten gestartet. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt leicht auf 44.060,97 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legt 0,1 Prozent zu auf 6.395,17 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnet ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.650,10 Punkte.Vor wichtigen Wirtschafts- und Politereignissen halten sich Anleger zurück. Am Dienstag werden neue Inflationsdaten in den USA erwartet, die entscheidend für mögliche Zinssenkungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
