Die Aktie von Micron gehörte heute zu den fünf besten Werten des Tages im Nasdaq 100. Nur Electronic Arts, Intel, Tesla und AppLovin entwickeln sich derzeit noch besser. Beflügelt wird die Aktie von Micron von einer Prognoseanhebung. Gut drei Prozent kann das Papier derzeit im US-Handel zulegen.Micron Technology wird für das vierte Quartal deutlich optimistischer. Das Unternehmen erwartet nun einen Quartalsumsatz in Höhe von 11,1 bis 11,3 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Micron hier lediglich 10,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär