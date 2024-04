© Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck



Der Hedgefondsmanager Harris Kupperman rät trotz der Goldpreis-Rallye von einem direkten Investment in das Edelmetall ab. Stattdessen setzt er auf diese kaum bekannte Aktie, für die er 520 Prozent Kurspotenzial sieht.Während Gold von einem Rekordhoch zum nächsten klettert, fragen sich immer mehr Investoren, ob sie nicht auf den fahrenden Zug aufspringen sollten. Allerdings ist die Volatilität bei dem Edelmetall groß, und sobald die Verunsicherung an den Märkten nachlässt, kann es gut sein, dass Vermögensverwalter ihr Geld lieber in rentablere Anlagen stecken. Eine innovative Strategie, um von der anhaltenden Unsicherheit zu profitieren, ohne direkt in das Edelmetall zu investieren, bietet …