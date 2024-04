* Strategische Gold-Position ist ein Muss* Starkes Kaufsignal jetzt auch für Silber* Gewinnen Sie mit Minenaktien

Liebe Leser,



der Goldpreis hat seinen Anstieg fortgesetzt. Seit Anfang des Jahres ist er von 2.063 $ pro Unze auf 2.397 $ gestiegen, ein Plus von 16%. In Euro gerechnet beträgt der Gewinn sogar 20%.



Sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht sehen wir in diesem Kursanstieg den Beginn eines starken und lang anhaltenden Aufwärtstrends. Das signalisieren unsere langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle, die schon vor den jüngsten Kursgewinnen glasklare und wichtige Kaufsignale gegeben haben, die auf sehr viel höhere Kurse schließen lassen.

