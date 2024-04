Der Iran hat seine Drohung wahrgemacht und in der Nacht Israel angegriffen. Wie das jüdische Land auf den Angriff mit Drohnen und Raketen reagiert, steht noch nicht fest. Von der Reaktion Israels hängt es ab, ob sich die Eskalation fortsetzt. Die Märkte reagierten außerbörslich am Samstag bereits sehr nervös. - Der Wochenausblick. Der Iran hat in der Nacht zum Sonntag Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Es handele sich um Vergeltung für den vermeintlich israelischen Angriff auf die Botschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...