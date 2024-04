Köln (ots) -Im feierlichen Ambiente des 5-Sterne Luxus-Resorts "Das Achental" am Chiemsee fand gestern Abend die Verleihung der 27. SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) statt. Zu der glamourösen Veranstaltung der Ad Alliance kamen rund 200 geladene Gäste aus Kosmetikindustrie, Kultur und Showbusiness sowie namenhafte Vertreter:innen der Luxushotellerie zusammen. Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderen Iris Berben, Frederick und Annika Lau, Anna Ermakova, Verona Pooth, Jochen Schropp, Regina Halmich, Jorge González, Franziska Knuppe, Motsi Mabuse, Dana und Luna Schweiger, Sasha, Wayne Carpendale, Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Hannes Jaenicke. Die SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen und werden in insgesamt sieben Kategorien verliehen. Zudem gibt es die Sonderpreise "Female Empowerment Prize", "Beauty Idol", "Special Prize" und "Future Prize".Strahlende Gewinnerin des Abends ist Iris Berben, die mit dem "Female Empowerment Award" ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt charismatische Persönlichkeiten, die für besondere Frauenpower stehen und durch eine positive Lebenseinstellung überzeugen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit bereits "Beauty Idol" der SPA AWARDS war, ist für viele Frauen ein Vorbild, da sie schon immer sehr mutig durch ihr Leben geschritten ist und sich für wichtige gesellschaftliche Anliegen eingesetzt hat. Neben ihrer beeindruckenden schauspielerischen Karriere ist sie auch für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt und setzt sich aktiv für die Rechte von Frauen ein.Ein besonders emotionaler Moment war die Vergabe des "Beauty Idols": Der Sonderpreis ging in diesem Jahr erstmals nicht an eine prominente Persönlichkeit, sondern als ganz besondere Überraschung zum 30. Geburtstag wurde die Marke GALA zum "Beauty Idol" gekürt. Stellvertretend für die gesamte GALA-Redaktion haben GALA-Chefredakteurin Doris Brückner und GALA-TV-Redaktionsleiterin Kristina Scholler den Preis entgegengenommen. Heute, am 14. April 2024, auf den Tag genau, wird GALA 30 Jahre alt. Happy Birthday, "GALA"!Der "Special Prize" ging an Victor Vescovo. Der amerikanische Marineoffizier, Unternehmer und Abenteurer, der für seine mutigen Expeditionen in die Tiefen der Ozeane bekannt ist, steht für die Erkundung des Unbekannten und die Entdeckung neuer Grenzen, sei es in der Tiefsee oder in anderen Bereichen des Lebens. Als Pionier der Tiefseeforschung setzt er sich für den Schutz der Ozeane ein und unterstützt Umweltschutz- und Bildungsinitiativen, um das Bewusstsein für ihre Bedeutung zu stärken und die nächste Generation zu inspirieren.Philippe Cousteau, Umweltschützer und Enkel von Jacques Cousteau, hat den "Future Prize" für sein Engagement im Umweltschutz, insbesondere für den Schutz der Ozeane gewonnen. Als Umweltaktivist setzt er sich leidenschaftlich für den Schutz der Ozeane und die Erhaltung der Umwelt ein. Sein Engagement erstreckt sich über verschiedene Medienplattformen, darunter Fernsehen, Film und Social Media, wo er ein breites Publikum für Umweltfragen sensibilisiert. Durch preisgekrönte Dokumentationen und seine gemeinnützige Organisation EarthEcho International inspiriert er weltweit junge Menschen, sich für Umweltschutz einzusetzen.Die Preisträger der 27. SPA AWARDS im Überblick:Kategorie FEMALE EMPOWERMENT AWARD: Iris BerbenKategorie BEAUTY IDOL: GALAKategorie SPECIAL PRIZE: Victor VescovoKategorie FUTURE PRIZE: Philippe CousteauKategorie PRESTIGE: Sisley: Supremya La Nuit Anti-Age Le Grand SoinKategorie LIFESTYLE: Junglück: CeramideserumKategorie ORGANIC: Laverana: Glow by Nature SerumKategorie SELFCARE: Susanne Kaufmann: Glättendes Peeling für Körper & KopfhautKategorie HAIRCARE: Loreal: Kérastase - Nutritive Nutri-Supplement Split End SerumKategorie SPA CONCEPTS: Forestis, ItalienKategorie MEDICAL SPAS: Lanserhof, DeutschlandHonorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung.Über die SPA AWARDSDie SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: GALA-Chefredakteurin Doris Brückner, Stellv. Chefredakteurin Head of Beauty & Fashion G+J Women, People & Family Digital Nane Meyer, Head of Beauty Ressort Beauty/Health Merle Rebentisch-Bernin, Redakteurin Beauty & Health Heike Rheker, Stellv. Head of Beauty Ressort Beauty/Health Nicole Lötters, Stellv. Head of Beauty & Fashion G+J Women, People & Family Digital Friederike Sarleti, Medizinwissenschaftler Dr.rer.medic. David Hauck, Fachärztin für Dermatologie & Venerologie Dr. Susanne von Schmiedeberg, Professorin, Kosmetikwissenschaft, Dermatologie, Institut für Kosmetikwissenschaft Prof. Dr. Martina Kerscher, Beauty- und Lifestyle-Ikone und Gründerin von novalanalove Farina Yari, Friseurmeister und Deutschlands größter Haar-Influencer Dejan Garz.Zur Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.deSponsorenAxhidrox, Achental, Aigner, British American Tobacco, Bonne Maman, Bramfeld + Gutruf, Niche Beauty, Doctor MI!, Douglas, Gala, Gut Ising, KAI, La Bio, Luisa Cerano, Mäurer & Wirtz, Melitta, Mint, NARS, One Luxury, Pommery, Schiesser, Seidensticker, travelitePressekontakt:Kerstin JaumannRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74206Kerstin.Jaumann@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5756839