Die Gold Royalty Aktie: Ein alternativer Ansatz für Ihr Goldinvestment

H. C. Wainwright gibt erneut "Buy" und Kursziel von 5,50 $ heraus

es ist nichts falsch daran, physisches Edelmetall zu besitzen, aber es gibt auch einen alternativen Ansatz, und der ist ganz einfach.

Wir sind sehr optimistisch für die Gold Royalty-Aktie und hoffen, dass dieses Jahr mehr Anleger einen Blick auf das Unternehmen werfen werden. Denn Gold Royalty verwendet ein Geschäftskonzept, von dem Sie sich wünschen werden, dass Sie daran gedacht hätten.

Wie der Name des Unternehmens schon sagt, nutzt die Gold Royalty Corporation das Royalty-Geschäftsmodell und konzentriert sich auf goldliefernde Konzessionsgebiete.

"Royalty" bedeutet im Grunde, dass Gold Royalty die Grundstücke nicht wirklich besitzt, sondern stattdessen Geld in eine Vielzahl von Goldminenunternehmen investiert.

Als Gegenleistung für die Kapitalspritze geben diese Unternehmen Gold Royalty einen Prozentsatz ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von entdecktem Gold.

Dies bedeutet, dass die verschiedenen Bergbauunternehmen die Verantwortung, die Risiken und die damit verbundenen Kosten für die Erkundung von Konzessionsgebieten, Tests und Bohrungen, die Einstellung von Bergleuten usw. tragen. Gold Royalty muss nichts davon tun.

Wir möchten an dieser Stelle nicht behaupten, dass eine Investition in Gold Royalty zu 100 % risikoarm ist, aber zumindest ist das Unternehmen nicht einigen Risiken ausgesetzt, mit denen sich einzelne Bergbauunternehmen auseinandersetzen müssen.

Außerdem gibt es den Diversifizierungsaspekt mit Gold Royalty, den Sie nicht erhalten, wenn Sie nur in ein bestimmtes Bergbauunternehmen investieren.

Gold Royalty hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. In nur drei Jahren ist das Portfolio von Gold Royalty von 18 Lizenzgebieten im Entwicklungsstadium auf 240 Lizenzgebiete, darunter 5 produzierende Projekte, angewachsen.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das Unternehmen verfügt somit über eine breite Palette von Lizenzen und Anteilen an produzierenden Goldminen.

Durch Übernahmen und strategische Partnerschaften hat das Unternehmen sein Portfolio dramatisch erweitert und ist nun eines der größten Royalty-Unternehmen in Nordamerika .

Das Unternehmen verfügt über Lizenzen für einige der größten Goldminen in Kanada und den USA, darunter Canadian Malartic, Coté und Ren.

Diese Minen bieten eine solide Grundlage für zukünftige Einnahmen und ermöglichen es dem Unternehmen, von der steigenden Produktion und dem steigenden Goldpreis zu profitieren.

Gold Royalty verfolgt aber eine innovative Strategie zur Generierung neuer Lizenzeinnahmen. Durch gezielte Explorationsaktivitäten und Partnerschaften mit Explorationsunternehmen generiert das Unternehmen ständig neue Lizenzeinnahmen. Diese Strategie bietet dem Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum und diversifiziert das Portfolio weiter.

Finanzielle Ergebnisse und Zukunftsaussichten

Gold Royalty hat im vierten Quartal 2023 erstmals positive bereinigte Gewinne erzielt!

Das Unternehmen hat seine Betriebskosten deutlich reduziert und nun erstmals positiven freien Cashflow generiert. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg für ein Unternehmen, das erst drei Jahre alt ist.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte das Ergebnis:

"Wir sind davon überzeugt, dass unser Portfolio eines der stärksten Ertragswachstumsprogramme im Lizenz- und Streaming-Sektor aufweisen wird. Im Jahr 2023 haben wir mehrere wichtige Akquisitionen getätigt, darunter die Borborema- und Cozamin-Lizenzgebiete, die unser organisches Ertragswachstum aus wichtigen Anlagen wie Côté und Odyssey, die in die Produktion eintreten und diese hochfahren, ergänzen. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich ein entscheidendes Jahr sein, in dem ein Wachstum von etwa 100 % bei den Unzen Goldäquivalent und ein positiver operativer Cashflow erwartet wird, basierend auf den öffentlichen Prognosen und anderen Offenlegungen der Eigentümer und Betreiber unserer Anlagen. Da sich Gold auf einem Allzeithoch befindet und mehrere wichtige potenzielle Katalysatoren in unserem gesamten Portfolio vorhanden sind, sind wir von den Aussichten für 2024 sehr begeistert."

Alle Kernanlagen des Unternehmens haben im Jahr 2023 beträchtliche Fortschritte gemacht, was unserer Meinung nach zu einem branchenführenden Umsatzwachstum bis zum Ende dieses Jahrzehnts beiträgt.

Côté in Kürze mit der Produktion beginnt, Odyssey läuft weiter auf Hochtouren und Gold Royalty wird 2024 von einem vollen Jahr an Einnahmen aus ihren jüngsten Akquisitionen Borborema und Cozamin profitieren.

Der Ausblick für Gold Royalty ist vielversprechend

IAMGOLD hat vor kurzem bekannt gegeben das man den ersten Goldabbau in der Côté Goldmine in Ontario, Kanada, abgeschlossen hat. Gold Royalty hält eine Lizenzgebühr von 0,75 % des Netto-Schmelzgewinns für den südlichen Teil der Mine.

Bei gleichbleibender Produktionsrate wird die Côté Goldmine voraussichtlich eine der größten in Betrieb befindlichen Goldminen Kanadas sein, mit einer erwarteten Lebensdauer der Mine von über 18 Jahren und mit bedeutenden Wachstumsmöglichkeiten.

80% des Portfolios befinden sich in Quebec, Nevada und Ontario, die als die besten Rechtsgebiete für den Bergbau gelten. Dies bietet den Aktionären Schutz vor politischen und regulatorischen Risiken.

Wie Sie der Grafik aus der aktuellen Unternehmenspräsentation entnehmen können prognostiziert das Unternehmen für das laufende Jahr ein erhebliches Wachstum des Umsatzes. Er soll gleich um 100% steigen, im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus investieren die Betreiber der Minen, auf die das Unternehmen eine Beteiligung hat, in diesem Jahr über 200 Millionen US-Dollar in die Exploration und Erschließung von Projekten. Dies bietet dem Unternehmen zusätzliches Wachstumspotenzial.

Das Unternehmen zahlt vierteljährliche Dividenden und konzentriert sich vor allem auf Net-Smelter-Return-Royalties.

Gold Royalty - Eine neue Ära der Goldinvestitionen

Natürlich ist es eine Voraussetzung, dass Sie in Bezug auf Gold optimistisch sein müssen, wenn Sie planen, in Gold Royalty Corp. zu investieren.

Denn auch wenn Gold Royalty im Vergleich zu einzelnen Minenunternehmen etwas risikoärmer ist, wird es immer noch besser abschneiden, wenn der Goldpreis steigt.

Wenn Sie also erwarten, dass Gold in diesem Jahr weiter glänzen wird, und eine einfache Diversifizierung in einem Vermögenswert suchen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Gold Royalty-Aktie in Betracht zu ziehen.

Das Unternehmen hebt sich durch sein diversifiziertes Royalty-Portfolio, seine geografische Diversifikation und sein einzigartiges Wachstumsmodell von anderen Royalty-Unternehmen ab. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, von steigenden Goldpreisen und der erfolgreichen Geschäftsstrategie von Gold Royalty zu profitieren.

HC Wainwright sprach erneut eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,50 $ aus, auf die Jochen Staiger von Commodity TV im nachfolgenden Video eingeht:

Wie Sie in diesem heutigen Update erfahren haben bietet die Gold Royalty Corporation eine spannende Möglichkeit, in den Goldsektor zu investieren.

Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Goldpreis, schützt die Aktionäre so vor Inflation und besitzt hat ein erhebliches Wachstumspotenzial. Mit einem diversifizierten Portfolio von Royalties in den besten Rechtsgebieten der Welt ist das Unternehmen gut positioniert, um von einem steigenden Goldpreis zu profitieren.

Besuchen Siewww.goldroyalty.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

