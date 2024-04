News von Trading-Treff.de Wow! Was war das wieder für eine Woche! Die Märkte werden wackeliger und die Volatilität nimmt deutlich zu. Zum Wochenschluss kippen die grossen Indizes etwas. So verliert der S&P500 auf Wochensicht -1.56%. Meinem Depot gibt das im Gegenteil viel Kraft. Nach der bereits sehr starken Vorwoche, ging es nun sogar um weitere 29.791,80 EUR Gewinn aufwärts. Gewinn von 29.791,80 EUR im Portfolio Die Marktampel gibt in einigen Kriterien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...