Die Rekordjagd von Gold treibt auch Silber an. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Preisrallye bei Silber verselbstständigt und Silber aus dem Schatten des großen Bruders treten kann. Manchmal bedarf es nur eines kleinen Impulses, um eine Rallye loszutreten. Lange Zeit befand sich Silber im Würgegriff einer Korrektur. Während Gold bereits seine charttechnischen Ketten sprengte, lag Silber noch in selbigen. In den letzten Wochen zerrte Silber jedoch mächtig an diesen Ketten, um beim sprachlichen Bild zu bleiben. Die ersten Ketten barsten, als Silber die Preiszone 25,5 US-Dollar / 26 US-Dollar überwinden konnte. In diesem Preisbereich lag unter anderem das Doppeltop aus dem …