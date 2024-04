Wochenausblick - Achtung, Quartalszahlen: Netflix, ASML und TSMC

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche erwarten wir spannende Nachrichten aus der Unternehmenswelt, vor allem in den USA. Die wichtigsten Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Schon am Anfang der Woche dominieren die amerikanischen Unternehmen die Finanzschlagzeilen. In der Finanzbranche wird es direkt spannend. Es erreichen uns die ersten Quartalszahlen des Jahres von der Investmentbank Goldman Sachs und vom Maklerexperten Charles Schwab Corporation. Außerdem erreichen uns aus den USA um 14:30 Uhr die monatlichen Einzelhandelsumsätze.









Dienstag:



Auch am Dienstag werden zwei große Banken der Vereinigten Staaten ihren Quartalsbericht veröffentlichen: Die Bank of America und Morgan Stanley. Darüber hinaus erwarten wir die Ergebnisse des Versicherungskonzerns UnitedHealth und des Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson. Am Vormittag erreichen uns aus Deutschland die neuen Quartalsergebnisse von Beiersdorf. Nachrichten konjunktureller Natur erreichen uns um 08:00 Uhr aus Großbritannien in Form der aktualisierten Arbeitslosenquote.

















Mittwoch:



Genau in der Mitte der Woche richtet sich der Blick auf die europäischen Werte. Aus makroökonomischer Sicht wird der Verbraucherpreisindex in Großbritannien bekannt gegeben. Zusätzlich melden sowohl der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen ASML, als auch der schwedische Nutzfahrzeugenhersteller Volvo neue Quartalszahlen. Auf der anderen Seite des Teiches wird es ein bisschen ruhiger, ein Highlight dort ist die Ergebnisveröffentlichung von Abbott Laboratories











Donnerstag:



Am Donnerstag erreichen wir den höchsten Spannungspunkt der Woche. Zwei Riesen kommunizieren die neuen Quartalszahlen, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) und Netflix. Zusammen haben sie fast eine Billion Marktkapitalisierung. Außerdem erreichen uns die Zahlen der amerikanischen Investmentgesellschaft Blackstone Group und die des indischen digitalen Services Anbieter Infosys.











Freitag:



Zum Abschluss der Handelswoche steht der Erzeugerpreisindex in Deutschland an. Auch der Freitag wird wie die bisherige Woche von den amerikanischen Ergebnissen dominiert. In diesem Fall liegt das Hauptaugenmerk auf Procter & Gamble und American Express. Beide Firmen melden Zahlen für das abgelaufene Quartal. Auch bekommen wir den Quartalsbericht vom weltweit größten Unternehmen für Erdölexploration: Schlumberger Limited.











