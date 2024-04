SAN JOSE, Kalifornien - Der Technologieriese Cisco hat die Übernahme von Isovalent, einem führenden Anbieter im Bereich offene cloudbasierte Netzwerk- und Sicherheitstechnologie, erfolgreich abgeschlossen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Ciscos Engagement dar, die Zukunft des sicheren Multicloud-Netzwerks zu definieren. Die innovativen Technologien von Isovalent werden zu einem zentralen Bestandteil der Vision der Cisco Security Cloud, einer KI-gesteuerten, cloudgelieferten und integrierten Sicherheitsplattform, welche Organisationen jeder Größe modernsten Schutz vor Bedrohungen in einer vernetzten Multicloud-Welt bietet. Isovalents Beitrag zu Open-Source-Technologien wie eBPF und die Entwicklung von cloudbasierten Lösungen wie Cilium und Tetragon stärken die Fähigkeiten der IT und Plattformingenieure in Bezug auf robuste Netzwerkkompetenz und erweiterte Sichtbarkeit cloudbasierter Interaktionen. Dies ermöglicht eine reibungslose Definition und Durchsetzung [...]

Hier weiterlesen