Diese fünf in der kommenden Woche (KW16) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Am Freitag ist mit den Ergebnissen der Großbanken der Startschuss zur US-Quartalssaison gefallen. Damit meldet sich das wallstreetONLINE Earnings Preview zurück und wird Sie in den kommenden Wochen wieder wöchentlich über die wichtigsten US-Quartalszahlen informieren. Verpassen Sie es außerdem nicht, regelmäßig auch auf unserem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Unser Experte Markus Weingran wird Sie in seiner wallstreetONLINE Börsenlounge tagesaktuell auf dem Laufenden halten. Zu den wichtigsten …