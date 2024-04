München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 14. April um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.Moderation: Christian NitscheDie kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben eine neue Dimension erreicht: Erstmals hat der Iran von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt mit Hunderten von Raketen und Drohnen angegriffen. Auch wenn Israel mit Hilfe seiner Verbündeten die Angriffe abwehren konnte - die Situation im Nahen Osten ist noch unberechenbarer geworden. Wie wird Israel auf die iranischen Attacken reagieren? Wie verhalten sich die USA in diesem Konflikt mit Blick auf das iranische Atomprogramm?Auch "Caren Miosga" ändert aus aktuellem Anlass das Thema der Sendung:14. April 2024 | 22:00 UhrCaren Miosga: Iran greift Israel an - Eskaliert die Lage im Nahen Osten jetzt?Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5756987