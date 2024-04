Google hat angekündigt, Links zu Nachrichtenwebseiten aus Kalifornien in seinem Angebot einzuschränken als Reaktion auf ein vorgeschlagenes Gesetz, das große Technologieunternehmen dazu verpflichten würde, für die Nutzung von Inhalten an Nachrichtenorganisationen zu zahlen. Dies sei ein Test, um die Auswirkungen der Gesetzgebung auf das Produkterlebnis zu bewerten, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag verlauten ließ. Die Rede ist vom California Journalism Preservation Act, der digitale Plattformen wie Google verpflichten soll, eine "Journalismus-Nutzungsgebühr" zu zahlen, wenn sie journalistische Inhalte neben digitalen Anzeigen verwenden. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass die Praktiken der Nachrichtenaggregation durch solche Plattformen Nutzer von Nachrichtenwebsites abziehen und diesen damit Einnahmen entgehen.

Widerstand gegen "Linksteuer"

