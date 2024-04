© Foto: Alexander Schimmeck - unsplash.com



Von hochgradigem Zinn im Kongo bis zu den größten Grafit- und Rutilvorkommen in Malawi. Abseits von Gold und Silber lauern jede Menge spannende Investmentchancen, berichtet der neue Smart Investor.Einige Rohstoffunternehmen operieren in Nischen, die von Analysten kaum beobachtet werden - wir sehen uns einige Sondersituationen an Auf verschiedene Weisen lässt sich mit Rohstoffaktien Geld verdienen. Einen Rohstoff zu finden, der sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet, ohne dass eine schnelle Ausweitung der Angebotsseite absehbar ist, hier sprechen wir vom Königsweg. Neue, spektakuläre Riesenfunde, die vom Markt noch nicht als solche bepreist sind, stellen eine weitere Chance dar. Auch …