DOGE, SHIB und WIF crashen - Jetzt explodiert dieser Meme Coin

Ganz so einfach wie noch vor drei Monaten ist es inzwischen auch am Kryptomarkt nicht mehr. Während die meisten Coins bis vor kurzem nur eine Richtung kannten und beinahe täglich neue Höchststände erreicht haben, geht es nun auch immer öfter bergab. In der Nacht von gestern auf heute hat die Nachricht, dass der Iran Israel angreift, für einen massiven Abverkauf gesorgt, bei dem der Bitcoin-Kurs auf 60.000 Dollar gekracht ist. Manche Altcoins aus den Top 100 haben dabei Verluste von mehr als 20 % innerhalb weniger Stunden hinnehmen müssen und Meme Coins wie DOGE, SHIB und WIF haben dabei zu den größten Verlierern gehört. Auch wenn sich der Markt inzwischen langsam erholt, sieht es derzeit danach aus, als wäre nun mit Dogeverse der nächste Coin gefunden, bei dem eine Kursexplosion bevorstehen könnte.

Top Meme Coins verlieren an Dynamik

Im ersten Quartal hat sich heuer bereits abgezeichnet, dass die Meme Coin Season diesmal früher startet. Die größten Gewinner unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung waren PEPE, SHIB, DOGE, Dogwifhat, BONK und FLOKI. Bei einigen dieser Coins konnten Anleger heuer innerhalb eines Monats Renditen von mehr als 500 % erzielen. Damit ist fürs Erste Schluss. Der April zeigt sich nicht unbedingt von seiner bullishen Seite und inzwischen sind die Gewinner der letzten Monate die größten Verlierer.

(Top Meme Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung haben allein in der vergangenen Woche zwischen 22 und fast 33 % eingebüßt. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass der Hype vorbei ist und sich mit diesen Coins keine Renditen mehr erzielen lassen, die großen Gewinne von tausenden Prozent werden hier aber eher nicht mehr erzielt, da die Marktkapitalisierung inzwischen zu hoch ist. Dafür gehen Analysten davon aus, dass der neue $DOGEVERSE schon bald durch die Decke gehen könnte. Zumindest deutet derzeit einiges darauf hin.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Dogeverse knackt die 4 Millionen Dollar Marke

Der Dogeverse Token ist noch keine Woche im Vorverkauf erhältlich und hat inzwischen schon über 4 Millionen Dollar umgesetzt. Bei einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung besteht das Potenzial für extrem hohe Renditen von mehreren tausend Prozent, sobald der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis des Tokens mehrfach angehoben, was Investoren, die früh eingestiegen sind, bereits Buchgewinne sichert, noch bevor der Token offiziell an den Börsen gehandelt wird.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dogeverse unterscheidet sich durch einige einzigartige Merkmale von anderen Meme Coins. Ein Hauptunterschied liegt in der Implementierung einer Staking-Funktion. Die jährliche Rendite (APY) hängt von der Größe des Staking-Pools ab und verspricht insbesondere den frühen Investoren hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

Derzeit liegt die APY bei 238 % und obwohl dieser Wert noch sinken wird, ist auch mit langfristig hohen Renditen im hohen zweistelligen Prozentbereich zu rechnen. Dafür werden keine neuen Token geprägt, da bereits ein Anteil des Gesamtangebots für Staking-Belohnungen vorgesehen ist, sodass DOGEVERSE nicht inflationär aufgebaut ist. Die hohe anfängliche Rendite hat dazu geführt, dass bereits ein bedeutender Teil der verkauften Token in den Staking Pool geflossen ist, was das verfügbare Angebot zu Beginn des Handels zusätzlich verknappen wird, da gestakte Token nicht sofort verkauft werden können.

(Dogeverse Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

$DOGEVERSE zeichnet sich nicht nur durch hohe Staking-Renditen aus, sondern auch durch den Start auf mehreren Blockchains, einschließlich Ethereum, Avalanche, Polygon und BSC, wobei auch Solana und Base geplant sind. Diese umfassende Verfügbarkeit macht den Coin sofort für ein breites Publikum zugänglich und spiegelt die ambitionierten Pläne der Entwickler wider. Angesichts der starken Nachfrage in den ersten Tagen des Vorverkaufs und des hohen Volumens an gestakten Token, die bei der Börseneinführung nicht sofort verfügbar sein werden, erwarten Marktanalysten einen starken Anstieg des Preises, der den aktuellen Vorverkaufspreis um ein Vielfaches übersteigen könnte.

Jetzt Dogeverse im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.