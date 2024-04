© Foto: Tomer Neuberg/JINI/XinHua/dpa



Die Welt ist nach dem iranischen Angriff auf Israel in Alarmbereitschaft. Auch für den globalen Ölmarkt dürfte eine Eskalation Folgen haben. Über 300 Raketen und Drohnen hat der Iran am Samstagabend auf Israel abgefeuert. Ein Angriff, den das israelische Militär nach eigenen Angaben erfolgreich abwehren konnte. Die direkte Konfrontation markiert eine signifikante Eskalation im Nahostkonflikt, der bisher vorwiegend durch Stellvertreter ausgetragen wurde. Iran behauptet, der Angriff sei eine Vergeltungsmaßnahme für die Bombardierung seiner Botschaft in Syrien gewesen und habe diese Phase der gegenseitigen Aggressionen beendet. Noch ist allerdings unklar, wie Israel reagieren wird. Die …