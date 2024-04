ShadowDragon, ein Anbieter ethischer Open-Source-Intelligence-Software (OSINT), einzigartiger Datensätze und APIs, freut sich, bedeutende Verbesserungen seiner führenden Open-Source-Intelligence-Ermittlungsplattform Horizon bekannt zu geben. Diese Updates stellen einen Meilenstein in der Entwicklung der investigativen Technologie dar und bieten Möglichkeiten zur Optimierung von Ermittlungsvorgängen sowie zur Gewinnung wertvoller Einblicke.

Die OSINT-Plattform umfasst eine Komplettlösung für Untersuchungen, mit einem beispiellosen Zugriff auf öffentlich verfügbare Informationen, einschließlich geographischer Daten, Plattformüberwachung, Informationen aus Datenlecks und der Fähigkeit, externe Datenströme zu integrieren. Dadurch wird ein moderner Ansatz zur Linkanalyse in einem einzigen umfassenden Toolkit ermöglicht. Horizon bietet Zugriff auf mehr als 225 Datenerfassungsquellen, mehr als 1500 Pivot-Punkte und fortschrittliche, anpassbare Funktionen zur Link-Analyse.

Horizon ist über jede Internetverbindung zugänglich und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf wichtige Daten sowie die Durchführung von Untersuchungen von jedem Gerät aus, was eine beispiellose Flexibilität und Mobilität bietet. Fortschritte bei der Kartierung, bei Plotfunktionen, visuellem Geofencing und Geoestimation ermöglichen verschiedene Ausgangspunkte, die Standorte präzise anzeigen und wertvolle Erkenntnisse liefern. Horizon bietet eine unübertroffen einfache Integration und erstellt maßgeschneiderte Datenströme, die jeder Problemstellung gewachsen sind. Mit Horizon können Analysten auch unterwegs von einem Tablet, Telefon, Laptop oder Desktop aus arbeiten.

Horizon bietet in Verbindung mit SocialNet von ShadowDragon ein leistungsstarkes OSINT-Toolkit, das mehr als 225 Quellen zur Datenerfassung umfasst, die für die Korrelation mit öffentlich verfügbaren Daten, integrierter Markenüberwachung, Anfragen zu Datenlecks, Social-Media-Informationen sowie Funktionen zur Linkanalyse verwendet werden können, um den Benutzern einen ganzheitlichen Ansatz für ihre Ermittlungen zu bieten. Darüber hinaus profitieren die Benutzer von erweiterten Funktionen zur Linkanalyse, die es ihnen ermöglichen, die Punkte zu verbinden und instruktive Informationen mühelos aufzudecken.

CEO Daniel Clemens sagte: "Unsere Kunden haben uns schon seit vielen Jahren nach einer einheitlichen Plattform gefragt. Wir erfüllen ihre Wünsche mit Horizon und ermöglichen es ihnen, unsere Plattform und Daten mit ihren vorhandenen Tools zu nutzen und Daten einfach zu importieren und zu exportieren, wobei sie gleichzeitig den Schwerpunkt auf komplexe Datenanalyse verlagern können. Die Plattform Horizon ermöglicht es Analysten, die Geschichte aus öffentlich zugänglichen Daten zu erfahren. Ich bin hocherfreut über die Leistung unseres Teams und dankbar dafür, wie unsere Tools dazu beitragen, viele Menschen auf der ganzen Welt zu schützen."

"Ihr leistet Unglaubliches mit SocialNet und Horizon. Wenn ich als Benutzer der früheren Versionen von Horizon zurückblicke, war es ein echtes Privileg, die Innovationen der letzten drei Jahre miterleben zu dürfen und zu beobachten, wie sich die Plattform mit jedem inkrementellen Update weiterentwickelt und verwandelt, und zu wissen, dass immer noch an weiteren Optimierungen gearbeitet wird." Ein Kunde aus einer Strafverfolgungsbehörde.

Diese Aktualisierungen unterstreichen das Engagement von ShadowDragon für Innovation und Exzellenz im Bereich investigativer Technologie. Mit der fortgesetzten Erweiterung seiner OSINT-Suite durch neue Funktionen, Datenerfassungsquellen und Funktionen zielt ShadowDragon darauf ab, Ermittler mit den Tools ausstatten, die sie benötigen, um aufkommenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Nico Dekens, Director of Intelligence bei ShadowDragon, sagte: "Das ist schon fast eine Wunderwaffe zur Lösung von Ermittlungs- und Analyseaufgaben. Das bedeutet, dass die Technologie von ShadowDragon Ihre Arbeit unabhängig von Ihrer Erfahrung mit OSINT durch eine intuitive Plattform beschleunigen wird. Aber es beschränkt sich nicht nur auf die Plattform und die Tools; das erfahrene Team schult Sie für die Nutzung und unterstützt Sie dabei, das Beste aus Ihren Ermittlungen zu machen. Die neu freigegebenen Funktionen und Möglichkeiten machen Ihre Arbeit zukunftssicher und werden JEDE Untersuchung erheblich beschleunigen."

Für weitere Informationen zur ShadowDragon-Suite von OSINT-Tools und zu den Möglichkeiten von SocialNet, OIMonitor, MalNet und Horizon, klicken Sie hier.

Über ShadowDragon

ShadowDragon bietet umfassende Ressourcen und Schulungen zur Cyber-Ermittlung für Privatunternehmen, professionelle Informationsbeschaffer, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden an. Das in den USA ansässige Unternehmen liefert Open-Source-Informationen (OSINT) aus über 225 Netzwerken, darunter Social-Media-Plattformen, Chatrooms, Foren, historische Datensätze und das Dark Web. Das Unternehmen überwacht die Malware-Entwicklung, Dumps von Datenschutzverletzungen und andere Bereiche auf aktive Cyber-Bedrohungen. Diese Datenerfassungs- und Analysetools helfen bei der Abwehr böswilliger Handlungen in der digitalen und physischen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.shadowdragon.io. Besuchen Sie das ShadowDragon Trust Center, um Einzelheiten zum strategischen Ansatz des Unternehmens "OSINT for Good" zu erfahren.

