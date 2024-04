FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 26. April 2024





MONTAG, DEN 15. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sulzer, Q1 Auftragseingang

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/24

14:30 USA: Empire State Index 4/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/24

16:00 USA: Lagerbestände 2/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 4/24



SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Economic Dialogue zum Thema «15 Jahre Schuldenbremse - Finanzpolitik für die Wirtschaftswende» mit u.a. Bundesfinanzminister Christian Lindner

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington

DEU/CHN: Fortsetzung der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach China

USA: US-Präsident Biden empfängt irakischen Premierminister Mohammed Schia al-Sudani im Weißen Haus

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Tschechiens Premierminister Petr Fiala in Washington

DIENSTAG, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz (9.00 Pressecall und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Nagarro, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:30 CHE: Endress+Hauser, Bilanz-Pk, Reinach

11:30 DEU: Henkell Freixenet Gruppe, Jahres-Pk, Wiesbaden 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day

USA: United Airlines, Q1-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/24

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 2/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/24

15:15 USA: Industrieproduktion 3/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung3/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12 000 Postbank-Beschäftigte, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Medientag zur internationalen Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero» (17.4.-20.4.), Friedrichshafen Die nach Veranstalterangaben internationale Leitmesse für Allgemeine Luftfahrt feiert ihr 30-jähriges Bestehen. + 11.00 Pressekonferenz

+ 11.50 Rundgang zu ausgewählten Produktpremieren und deren Firmenvertretenden

14:30 DEU: Eröffnung des neuen Otto-Headquarters u.a. mit Michael Otto und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

DEU/CHN: Bundeskanzler Olaf Scholz in China: Treffen mit Präsident Xi Jinping

USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Weltwirtschaftsausblick

+ 16.30 Global Financial Stability Report



MITTWOCH, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

13:00 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Alcoa, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Münster



DEU: Beginn internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero», Friedrichshafen

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe, Hannover



11:00 DEU: Online-Pk konjunkturelle Entwicklung im Großanlagenbau, Frankfurt

11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung - Jahrespressekonferenz mit Jahresbericht 2023, Gütersloh

14:00 DEU: Auftakt des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 14.25 Eröffnung durch Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) + 14.45 Rede des britischen Handelsministers Greg Hands + 16.20 Talkrunde mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) + 17.00 Talkrunde mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)

17:00 DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes «Der Mittelstand. BVMW e.V. der Wirtschaftsregion Berlin - Brandenburg 2024», Potsdam

ITA: Treffen der G7-Außenminister, Capri



USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Fiscal Monitor



DEU/CHN: Bundeskanzler Olaf Scholz kehrt nach China-Reise nach Berlin zurück

DONNERSTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, 9MProduction Report

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hawesko Holding, Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestlé, Hauptversammlung, Vevey

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

17:45 CHE: Gurit, Q1-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

DEU: Sixt, Capital Markets Day

FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

SWE: Investor, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 3/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/24

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 2/24

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 2/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 3/24 und Q1/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/24

11:00 EUR: Bauproduktion 2/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 3/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Fortsetzung des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 18.00 Talkrunde mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

DEU: Internationaler Unternehmertag «Baltic Sea Business Day» unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Rostock

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Zulässigkeit der Werbung mit dem Begriff «klimaneutral», Karlsruhe Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte 2023 entschieden, dass der Fruchtgummihersteller Katjes seine Produkte weiter mit dem Label «klimaneutral» bewerben darf. Dagegen geht die Frankfurter Wettbewerbszentrale in Revision.

12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 4/24



DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, Washington +14.00 Pk Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Chef Joachim Nagel +14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva



USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington + 19.15 Pk



FREITAG, DEN 19. APRILTERMINE UNTERNEHMEN10:30 DEU: Gothaer, Bilanz-Pk, Köln10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart 12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 2/24



EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Abschluss des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels, Gmund am Tegernsee u.a. + 09.25 Talkrunde mit Audi-Chef Gernot Döllner

+ 10.55 Diskussionsrunde mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) + 12.15 Talkrunde mit den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Jens Weidmann + 12.30 Verleihung des Freiheitspreises der Medien

+ 14.00 Rede Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) + 18.10 Talkrunde mit den Parteichefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU (Saskia Esken, Wolfgang Kubicki, Ricarda Lang, Friedrich Merz und Markus Söder)

09:30 DEU: Abschluss 6. European Data Summit unter dem Motto «Enabling Innovation. Boosting Competition» der Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin

18:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit Lesern der Freien Presse, Chemnitz

USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, Washington



MONTAG, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

11:00 DEU: Verband der Pfandbriefbanken, Jahres-Pk, Frankfurt am Main 13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

22:15 DEU: SAP, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 3/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 3/24

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/24

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (vorab)

14:30 USA: CFNA-Index 3/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken, Berlin

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen

Verbände-Pk BDI, VDMA, ZVEI

+ 09.45 Eröffnungsrundgang Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 10.30, Gipfel für Forschung und Innovation 2024 erstmals auf der Hannover Messe + 14.00, Fraunhofer-Presserundgang, Halle 2, Stand B24, Forscherinnen und Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft geben einen Überblick über aktuelle Innovationen in den Bereichen Wasserstofftechnologien, KI und Robotik, Produktion und Automation sowie Energie und Kreislaufwirtschaft + 17.30, Europapolitischer Empfang mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

10:00 DEU: Spatenstich für klimaneutrales Holcim Zementwerk, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Ministerpräsident Daniel Günther u. a., Lägerdorf

13:00 DEU: Online-Jahres-Pk der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, Berlin

LUX: Treffen der EU-Außenminister und -Ministerinnen, Luxemburg

NLD: 26. Weltenergiekongress, Rotterdam



DIENSTAG, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 08:00 FIN: Finnair, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:45 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: AXA, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Assicurazioni Generali, Hauptversammlung

NLD: Randstad, Q1-Zahlen

USA: JetBlue, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: Visa, Q1-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 3/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen/Hannover + 10.00, VDMA-Pressegespräch zu Studie Industrial Security und Produktpiraterie 2024 + 10.30, Podiumsdiskussion mit Robert Habeck und Stephan Weil zu Erneuerbaren Energien

09:00 DEU: Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin

09:30 DEU: DAV-Wirtschaftsforum mit dem Thema «Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?», Potsdam

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Bundeswahlgesetz 2023, Karlsruhe

11:30 DEU: Fortsetzung BGH-Verhandlung darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will, Karlsruhe

MITTWOCH, DEN 24. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht

07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q1-Umsatz

07:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

09:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vitesco, Hauptversammlung, Regensburg

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung, Luxemburg

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

18:00 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:30 USA: Ford, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, China Capital Markets Day 2024

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

ITA: Tod's, Q1-Umsatz

ITA: Prada, Q1-Umsatz

LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

NLD: Heineken, Q1-Zahlen

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: AT&T, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Meta, Q1-Zahlen

USA: IBM, Q1-Zahlen

USA: Biogen, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 4/24



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose

11:30 DEU: Hybrides Pressegespräch des Pharmaverbands vfa mit Frühjahrsprognose, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen Konferenz «Renewable Dialogue - North Sea Energy Hub» auf Hannover Messe mit Ministerpräsident Weil und Bundeswirtschaftsminister Habeck

DEU: Fintech-Festival mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

DONNERSTAG, DEN 25. APRILTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen06:55 DEU: Kion, Q1-Zahlen07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen07:00 AUT: Strabag, Q1-Zahlen07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz07:00 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen07:00 NLD: Adyen, Q1-Umsatz07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen07:30 DEU: SNP Group, Q1-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Takkt, Q1-Zahlen07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen07:30 DEU: LPKF, Q1-Zahlen07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz08:00 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz08:00 GBR: London Stock Exchange, Q1-Umsatz10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung, München10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung10:00 DEU: DFV, Bilanz-Pk10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung11:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung11:30 INT: LSE, Hauptversammlung12:00 GBR: BP, Hauptversammlung12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen13:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)14:00 USA: Dow, Q1-Zahlen14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Umsatz18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen22:05 USA: Eastman Chemical, Q1-Zahlen22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen22:30 USA: Intel, Q1-Zahlen22:30 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KSB, Q1-Zahlen

DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert)

CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Alphabet, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 2/24 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (vorab)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor

10:00 DEU: Pressegespräch Vorstellung Marktstudie «Global Trends in Automotive & Financial Services 2024» (auch online)

11:00 DEU: Fraport-Veranstaltung «Future of Cargo» mit dem hessischen Finanzminister Alexander Lorz (CDU) und Frankfurter OB Mike Josef (SPD)

13:00 DEU: Pk Rolls-Royce Power Systems AG im Anschluss an die Betriebsversammlung

CHN: Beginn der Messe «Auto China», Peking



FREITAG, DEN 26. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz

06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, vorläufige Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Q1-Umsatz

07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Traton Q1-Zahlen

08:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Continental AG, Hauptversammlung, Hannover

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

SWE: SKF, Q1-Zahlen

USA: AbbVie, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 4/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 3/24

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 3/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Messe «Invest - das Finanzevent für deine Zukunft », Stuttgart

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen

09:15 DEU: «FAZ»-Kongress 2024 «Zwischen den Zeilen» zum Thema «Zukunft gestalten», Frankfurt/M.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi